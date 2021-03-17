【本報訊】港台「劊子手」新任廣播處長李百全再次大開殺戒。本報獲悉，下一輯《香港故事》有兩集節目遭腰斬，兩集分別訪問了民主派初選被捕人李芝融及曾因蠔涌爆炸品案被判入獄的彭艾烈。而由《鏗鏘集》編導蔡玉玲製作的《卓越教室》和黃店「渣哥」老闆娘譚小環參與拍攝的的短劇《環顧日常》同樣被抽起，李百全上任後已有八集港台節目被「處決」。

新任廣播處長李百全本月1日上任後瘋狂取締節目，據悉最新再抽起四個節目，即上任17天抽起八集節目，即平均2.1天「處決」一集。繼三集《香港故事》和一集《議事論事》被抽起後，下一輯《香港故事》亦受波及，本報綜合港台消息人士指，港台教育電視部正製作下一輯《香港故事》，主題為「幸福的繞道」，其中兩集分別訪問因參加民主派初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及曾因爆炸品案被判入獄的彭艾烈，兩集均已拍攝完畢，未完成剪輯，惟李百全已要求抽起該兩集節目，製作腰斬。

蔡玉玲製作難逃一劫

而由因車牌查冊被警方拘捕的《鏗鏘集︰7.21誰主真相》編導蔡玉玲有份製作、原定下周日晚上8時播出的一集《卓越教室》亦被抽起，暫未知原因。據了解，被抽起的一集內容談及特殊教育，並非敏感內容。不過，港台網站昨晚節目表的《卓越教室》檔期仍不見改動，《卓越教室》是與政府合作製作的節目，以紀錄片形式製作，介紹獲行政長官卓越教學獎或嘉許狀的老師。

另外，港台電視部正與食環署合作拍攝五集半小時短劇《環顧日常》，據悉，前港姐譚小環有份參演的其中一集亦難逃一劫被抽起。《環顧日常》暫未有播出日期，亦未知該集「死因」。港台上月20日播出譚小環參演的港台短劇《格外樓神︰樓上樓下》，現時仍可在港台網頁及YouTube頻道重溫。

消息又指，影帝黃秋生有份參與的《聽出好戲勢》亦受影響。該節目是為視障人士而設的口述電視節目，消息人士指有人要求抽走黃秋生為節目錄製的旁白，暫時亦未知原因。

本報向港台查詢事件，港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文短訊回覆指，「明（今）天才能給予回覆。多謝體諒」。

記協昨日向李百全發出公開信，不滿港台管方未有具體指出被抽起節目所涉的問題和不符《港台約章》之處，而臨時抽起的做法較為罕見，令公眾揣測是否與政治因素有關，記協促請處長向員工及公眾交代有關標準。