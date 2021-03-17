【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，至今僅11人獲准在嚴苛條件下保釋，其餘雖身陷囹圄，但未言喪志，其中劉頴匡成功向懲教署申請工作，並會在囚窗繼續填詞創作，向港人傳話：「裏面（收押所）嘅所有手足都冇放棄過香港，希望大家都唔好放棄」。

吳敏兒腰痛改善

自還柙以來，幾乎每天都有到荔枝角收押所探望男友劉頴匡的黃于喬（Emilia）亦指對方精神不錯，並成功向懲教署申請工作，但只能獨自在囚室內用白膠漿貼信封，亦有向女友憶述指早前因另案需提訊，有身穿白衣的女士堅持作「送車師」追車聲援，令其十分感動。

阮民安則表示，探望好友劉頴匡時囚窗相隔，對此感到陌生，「咁我哋始終都好熟，喺佢入去之前都會私底下飲嘢，但突然之間好似隔開咗」。他又透露，本來與劉計劃年底推出合作曲，現時會嘗試尋找新方法創作，「可能用同音字整個音譜出嚟，令佢知道個音係咩」，並引述劉指：「裏面（收押所）嘅所有手足都冇放棄過香港，希望大家都唔好放棄」。

立法會前議員張超雄則到羅湖懲教所探望吳敏兒，指吳最近成功向懲教署申請多一個枕頭，腰痛情況有少許改善，並稱明白除了自身在獄中感難受，其他港人亦十分辛苦，故希望港人撐住，自己亦會努力申請保釋。

民主黨前主席劉慧卿得知林卓廷早前運動時拉傷，昨特意到赤柱監獄探望，形容林精神不俗、「好返好多」，同時引述對方稱「想大家安全，大家努力」。

油尖旺區議員李傲然到場跟進其他在囚抗爭者生活，自言在47人中最擔心毛孟靜，因傳媒較少有關她的報道，加上她身體較弱。李亦關注被律政司成功覆核保釋申請的張可森，「完全搵唔到標準，只能見步行步，希望每件事都盡力做」。