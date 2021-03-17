本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（17日）新增11宗確診，8宗本地感染，2宗沒源頭；初步確診約10宗，數宗沒源頭。住半山帝景園3座的染疫美領館職員，其3歲女兒無病徵確診。女童就讀的半山堅道樂林蒙特梭利學校（Woodland Mid Levels Montessori Pre-School）要強制檢測。與女童有密切接觸的同學和職員，則要送往隔離營檢疫。

灣仔船街酒吧Mr Brown的酒保無源頭染疫，其住處西環均益大廈第三期B座，昨晚已被政府突擊圍封，禁足到訪者即晚檢測。染疫酒保3月14日發病不適，13日最後上班，由於屬傳染期（發病前2日起計）內，10多名職員要檢疫。而他7日內住過富薈上環酒店，故酒店亦要強制檢測。

染疫38歲男督察（第11325號個案）被揭在3月12日打科興，3日後確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，他打針前已被傳染，多番強調其確診與打針完全無關。至於西營盤URSUS Fitness健身室爆疫群組多5宗，累計132宗。另外，多7個場所要強制檢測，除半山樂林蒙特梭利學校和富薈上環酒店，還包括宜必思中上環酒店。

3.17強制檢測大廈

政府刊憲，3月4日至17日曾身訪下列7個場所逾2小時者，須於20日或之前檢測；如已在15至17日檢測，可獲豁免。

●香港富薈上環酒店

●何文田文福道瓊林別墅A座

●赤柱赤柱崗道松竹苑1座

●鴨脷洲漁安苑碧安閣

●上環德輔道西宜必思香港中上環酒店

●銅鑼灣大坑道18號

●半山堅道安峰大廈樂林蒙特梭利學校

美領館一家三口無病徵確診 張竹君：難辨誰傳誰

昨日唯一1宗與其他個案相關的個案，為住半山帝景園的3歲女童（第11311號個案），她於半山堅道安峰大廈樂林蒙特梭利學校讀學前班，最後於3月12日上課，日前測試呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君之後確認，女童為早前確診的美國領事館職員的女兒。

張竹君表示，由於她與父母均無病徵，難以分辨由誰傳染誰，亦未找到源頭，有可能在學校感染。而幼童活動時或會戴不好口罩，一同活動的幼童會送往檢疫，而學校全體職員和學生亦會納入強制檢測。張指，仍正跟蹤女童上學時的情況，實際人數仍在跟進。

URSUS群組多人曾到中環Treehouse餐廳

昨日8宗本地感染中，有6宗與其他個案相關。其中5宗屬西營盤URSUS Fitness群組，4人為顧客的緊密接觸者，1人為顧客，均由檢疫中心送院。連同這些個案，URSUS群組累計有132人確診，7名為職員，87人是顧客，以及38名密切接種者。

先後有9名確診者去過曾獲米芝蓮選為「亞洲20大最佳餐廳」的中環置地廣場ZUMA餐廳。被問到為何近日才公佈，張竹君指，該9名食客均屬URSUS Fitness群組，「似乎呢間都係呢個群組嘅人多去嘅地方嚟」，而且是於潛伏期到訪，估計源頭是健身室而非ZUMA出現爆發或傳播。

但張指出，「因為數落個案都有啲多」，不排除部份源頭不明個案亦曾到訪，或有機會傳染其他顧客，故安全起見，要求餐廳大消毒，及暫停營業至所有員工的檢測結果均呈陰性。她又補充，另有兩間餐廳亦是類似情況，包括中環的Treehouse等。

灣仔Mr Brown酒保確診 逾10同事檢疫

2宗源頭不明個案，包括1名灣仔船街頂旺大廈「Mr Brown」酒吧的酒保。他住西環均益大廈第三期B座，3月14日最後上班，翌日不適，10多名職員要送往檢疫。他7日內亦曾住香港富薈上環酒店，兩個住處的居民均須強制檢測。政府晚上突擊圍封均益大廈第三期，禁足到訪者即晚檢測。

另外一名患者是家庭主婦，居於何文田文福道瓊林別墅A座，與家人同住。她3月9日開始不適，曾與親友到大澳行山和用膳，有家人曾探望她，而她亦曾接送家人覆診和入院。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於多棟大廈納入強制檢測，政府3月18日起，會在鴨脷洲漁安苑及大角咀櫸樹街增設流動採樣站。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月21日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月21日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月21日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月21日）

●元朗安興遊樂場（至3月21日）

●天水圍天瑞體育館（至3月21日）

●屯門建生社區會堂（至3月20日）

●沙田大會堂廣場（至3月21日）

●大埔社區中心籃球場（至3月21日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月21日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月19日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月21日）

●大角咀櫸樹街（3月19日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民或職員

●鴨脷洲漁安苑霞安閣（3月18至19日）

●灣仔修頓遊樂場（至3月19日）

●中環滙豐總行大廈（3月17至18日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月19日）

●堅彌地城遊樂場（3月19日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月19日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●大角咀櫸樹街（3月19日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月17日16:40）

11,340宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多23人出院（10769、10913、10924、10932、10938、10982、11057、11062、11074、11075、11090、11096、11104、11105、11115、11122、11128、11133、11185、11243、11256、11265、11272號個案）；

共10,809人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

287名確診者仍留醫；

10人危殆（1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

10人嚴重（6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10984、11040、11055號個案）；

其餘267人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月17日10:00）

兩岸疫情最新情況：大陸16日新增4宗確診，均為境外輸入病例（四川2宗，上海1宗，福建1宗）；大陸累計確診90,066宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月17日06:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數超266萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,954萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.6萬。巴西確診人數超過1,159萬，死亡人數超過28.1萬。印度確診人數超過1,140萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英格蘭公共衞生署周二表示，新增兩宗巴西P.1武漢肺炎變種病毒株感染個案，令英國的P.1個案增至12宗。P.1在巴西北部最先出現，而兩宗新症的患者皆曾到巴西。

英格蘭亦出現兩宗菲律賓變種病毒株個案，其中一宗的患者曾經外遊。

●法國當局周二表示，西部布列塔尼大區（Brittany）發現一種難測的新變種武肺毒株。

另外，法國七天平均新增確診個案數字超過2.5萬宗，是11月20日以來最多，總理卡斯泰說法國已經進入第三波疫情。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,542,308 (536,639)

巴⻄ 11,594,204 (281,626)

印度 11,409,831 (158,856)

俄羅斯 4,360,033 (91,395)

英國 4,282,141 (125,927)

法國 4,168,394 (91,324)

意⼤利 3,258,770 (103,001)

⻄班牙 3,195,062 (72,424)

⼟⽿其 2,911,642 (29,623)

德國 2,594,578 (73,785)

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