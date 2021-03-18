21歲女子前年被發現倒斃於西貢一間貼滿「道符」的村屋內，女子身上有多處瘀傷，事後警方拘控49歲中醫師謀殺。案件至今再有新進展，警方落案起訴女子的53歲母親，控以一項協助及教唆猥䙝侵犯罪。案件今於觀塘裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至3月29日於東區法院再訊，屆時兩案將合併並轉介高等法院，控方表示不排除會向中醫師加控其他控罪。

馬姓被告（53歲）報稱為家庭主婦，控罪指她於前年8月中某日，在西貢龍尾村一村屋內，協助及教唆張子材猥䙝侵犯X。

涉案中醫師張子材（50歲）被控於2019年9月1日在西貢龍尾村謀殺女子X，案發當年已被控提堂。

據了解，死者與父母、張及張的女徒弟同住。死者父親於2019年9月2日早上，發現死者失去知覺，於是報警，其後死者被證實死亡。

【案件編號：KTCC403/21】

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