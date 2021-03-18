面對左派陣營連日狙擊下的驚濤駭浪，藝文界遭到文革式批鬥，於反例修運動氣氛熾熱時加入藝發局、本身是文學作家及編劇的民選委員甄拔濤，接受《蘋果》訪問時批評，黨媒及建制派試圖以輿論壓力向文化界施壓，強調不會因他們「出口術」而退縮，重申藝發局的專業審批資助機制行之有效，「我哋一定要守得住」。對於有人指控藝發局資助偏頗「黑暴」，甄點名批評導演高志森等人「覺得自己入紙就一定有（資助）」，重申他們不獲批資助皆因「藝術水平低」，與政治無關。

批建制教壞細路

黨媒《大公報》、《文匯報》以及眾建制派人士，近日轉而批鬥藝文界，先狙擊M+博物館藏品涉違《國安法》，再指控藝發局「資助」反送中藝術團體。甄拔濤表示，「睇唔通」就部份媒體及議員的觀點，質疑他們「代替法庭判定某啲作品違法」，斥責無視藝術專業精神，「確立咗一個好壞嘅風氣，簡直係教壞細路」。

甄拔濤批評報道不了解藝發局的資助機制，重申審批制度非常完善，以申請單位、人士的專業成就、藝術水平決定是否批出撥款，直指高志森等人「攞唔到錢，其實因為佢嘅藝術水平低，佢都係唔係好明個機制，覺得自己入紙就一定有」。甄又指過去亦有藝術水平高的項目，最終因資源有限不獲資助，嘆情況「係好正常，事實上錢係太少」。

甄拔濤強調，他沒有因《國安法》而受壓，重申審批不涉任何政治，「成日話政治掛帥，其實係咪佢哋（左派）最政治掛帥呢？」但他亦慨嘆，或有藝文界人士面對紅線模糊的《國安法》自我審查。

「永遠respond to the fact」

於2019年選舉中以高票擊敗愛國作家何佳霖，翌年加入藝發局的甄拔濤，競選時表明希望守住藝術崗位「戰線」，此番言論在《國安法》立法後，已變得頗為「勇武」，被問到敢不敢想像藝文界的「將來」，甄拔濤笑言「想像一定好多」，但強調「永遠都要respond to the fact」，不會因左派「吹吓水」而自我審查，即使面臨政治打壓，亦堅持「藝術發展局專業嘅機制，我哋要守得住」。

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