前年8月5日全港三罷當天，示威者在各區示威，其中有人堵塞黃大仙龍翔道，並與到場驅散的防暴警發生衝突。當日身處衝突前線的包裝設計師，被指身處一群向警員掟頭盔及揮動長遮的示威者中，及後他欲拾起催淚彈殼擲向警方時，遭多名防暴警制服。設計師原本今就暴動罪在區域法院受審，惟他在開審前認罪。法官陳廣池明言2019年的暴動規模遠超2016年的旺角暴動案，辯方則希望法官以入獄5年為量刑起點。案件押後至下周一判刑，其間被告須還柙。

控罪指，被告李澤霖（34歲）於前年8月5日在黃大仙龍翔道與其他身份不詳的人參與暴動。被告今早出庭時，右臂需以吊帶固定，辯方求情透露是因為做運動而受傷，與案件無關。散庭後，有聲援者向被告說「照顧好自己」、「撐住」等句語，被告則向公眾揮手鞠躬致意。

事件中有高級督察被鋼珠射中口 門牙骨折要換假牙

事件中高級督察黃家倫被鋼珠射中口部導致門牙骨折和鬆動，陳官問控方該名督察可有永久損傷，控方透露黃需要換上假牙，惟控方沒有正式醫療報告。及後辯方求情指，今天在庭上才得悉黃要換上假牙，但不會爭議這點。

案情提及，警員在警署檢取被告的長褲、背囊、頭盔等用品。陳官就此問控方，被告當時可有銀包等個人財物，主控回應謂，警方沒有檢取被告的私人財物，故控方沒有相關物品的準確描述，亦沒有相關紀錄。陳官聞言道：「冇檢取同冇紀錄係兩回事」，問控方有否相關紀錄。主控只謂警員那時必定有查閱被告的身份證，惟協助他的警員需時了解。

案情亦提及警方搜出急救用品，惟庭上透露，警員只為急救包的原本外貌拍照，而沒有另行拍攝內裏物品。陳官表示：「你點知有冇Part 1 poison（第一部毒藥）呢？」他要求知道急救包內有何物品，及後主控在庭上打開急救包，點算出內有紗布、退熱貼和不黏傷口膠布。

被告指要為其他示威者所為負責

控方播放新聞片段，顯示防暴警員在龍翔道進行驅散時，有示威者向他們擲物，警員一度離去，其間亦有警員投擲催淚彈。一名黑衫人彎腰拾起催淚彈殼時，遭至少四名防暴警一擁而上制服，有警員多次向黑衫人的上半身揮動警棍，及後將黑衫人在地上拖行。辯方不爭議片中黑衫人就是被告。

控辯雙方均呈上2016年旺角騷亂相關的暴動上訴案例，以供法庭作判刑參考。惟陳官表示，2019年的暴動案和2016年的同類案件，「差唔多係公共知識咁滯㗎啦，係兩碼子事嚟」，問控方可有涉及2019年的暴動案例供參考。控方表示2019年的暴動案未有在上訴庭處理，而且上訴庭亦在旺角騷亂案中表明，暴動案判刑需要根據個別案情決定，故此沒有新近案例可供參考。

陳官表示同意大狀求情所言，判刑時比對不同暴動案並非理想做法，但法庭判刑須參考上訴庭指引。陳官又向辯方表示，2019年的暴動事件，其程度及規模均遠超於2016年的暴動，問大狀是否同意此說；辯方表示整體上同意。

辯方求情指，被告明白案情嚴重，並指要為其他示威者所為負責，但希望法庭考慮被告只是向警員揮動雨傘和擲物，沒有使用彈叉和鋼珠作武器，而現場也沒有人投擲汽油彈，暴力程度並非最高級別。

辯方指，被告於2019年因為社會事件走上街頭，使用不當和犯法方式表達意見，他事隔一年半後沉澱下來，自言案發時受社會氛圍影響，犯案不符本性，現已感悔疚，並就衝動引致警員受傷和對他人帶來不便致歉。

大狀表示，雖然被告在案件開審前才認罪，悔意來得較遲，惟希望法庭判刑時採取5年監禁作量刑起點。

被告曾因阻止他人企圖爆竊獲警方嘉許

被告獲親友及日籍僱主撰信求情，其中妻子撰信指，被告曾阻止他人企圖爆竊而獲警方嘉許。妻子也透露患上婦科病，子宮曾長出瘜肉，雖已切除但有可能復發。倘若她日後需要覆診甚至做手術，有一段時間沒有丈夫陪同的她或需獨自面對。

案情指，警方就當天在黃大仙廣場舉行的集會發出不反對通知書。及至下午3時，約300名示威者衝出龍翔道行車路面，以圍欄、鐵馬及膠欄等堵路，馬路上亦有正在焚燒的垃圾桶。警員於15分鐘後到場，沿龍翔道驅散示威者和設置封鎖線。示威者則向警員爆粗，又投擲雨傘、磚頭、頭盔等硬物，並用彈叉向警員射鋼珠。警員曾警告示威者返回行人路，惟不獲理會。

警員掃蕩期間，約20至30名示威者衝向他們，以雨傘及磚頭等硬物攻擊，導致戴頭盔的警員8826眼眉附近及小腿受傷，現場指揮官、高級督察黃家倫則被鋼珠射中口部受傷。控方指稱，那時被告站在衝突前線，和其他示威者不斷將地上雜物擲向警方，又不斷揮動手中雨傘攻擊。

此時警方見人數不及示威者，一度撤退，其間警長3800向示威者投擲手擲催淚彈，彈殼落在被吿面前。被告彎身拾起彈殼，以圖掟向警方之時，警員5881等多名警員衝前制服被告，其間被告掙扎，與警員倒地，被告臉部及手腳受傷。及後被告遭警員以涉嫌襲警罪名被捕，他在警誡下保持緘默。

高級督察黃家倫及警員8826事後送院求醫，黃證實門牙骨折和鬆動，嘴唇黏膜有約1厘米傷口，嘴唇也有0.5厘米擦傷，需要注射抗破傷風藥物，轉介牙醫進行護理。警員8826則證實眼眉有1厘米乘1厘米的腫脹，小腿有2厘米乘2厘米擦傷。

【案件編號：DCCC933/19】

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