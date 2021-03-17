有朋友前些天給我轉發了一個帖子，內容是黨史基本規律、經驗、啟示，一共八條。前五條不說了，第六條是，中國黨、中國人民、中華民族必須有自己的偉大領袖！習思想是思想之旗、精神之魂、偉大信仰、偉大旗幟，是最高理論權威，最高實踐指南，是最大黨學和國學，習近平是偉大領袖、大思想家。第七條是，中共是當今世界最先進的政黨，是迄今為止人類政黨史成就最大的黨，是最偉大的黨。第八條是，對中共的信仰是最偉大的信仰。看了這些肉麻的吹捧，我都不知道說甚麼，因為無法用言語來表達惡心的感受。不過我希望中共能發起一個拍習（馬）屁大賽。

之所以提這個建議，除了這是迄今我看到的最不要臉的對習近平和中共的吹捧外，還有一個原因，帖子的右上角有中國人民大學幾個字以及人大圖示。顯然，這是發在人大官網上的，很可能是人大馬院的某位老師寫的學習黨史心得。習近平今年不是為配合黨慶一百年要在全黨搞黨史學習教育嗎？人大喜歡緊跟上面部署。有人說帖子也可能是偽造的，我認為偽造的可能性不大，因為沒必要。帖子不是一篇完整文章，沒有作者，像是八條標語，應該是把文章的內容概括成八點，然後把它單獨製作成帖子，這樣顯得簡潔醒目。

說奉承話可能是人的秉性之一，我們每個人難保在這輩子沒說過一些奉承人的話。有些奉承話因某種原因不得已，即使說得有些過頭，也可理解。然而，人大帖子的這八條，不單說得不是一般的過頭，而是但凡有點羞恥心的人，就不該這麼說。因為沒有人會逼着他說這種話，不是非如此說，就開除黨籍或公職甚麼的。有沒有人就是這種認識，不這樣表達不足以顯示他對習對中共的「愛」？邏輯上不排除，但從現實看，人大縱使有一些死腦筋的左派教授，可若有人說這是左派教授的正常認知，怕也是難說服人的。

原因只有一個，吹捧不上稅，在當前官方極力宣導個人崇拜的氛圍下，能夠把習和共捧到多高就捧多高，只要習或者意識形態主管者看到高興就好。

個人崇拜越高 危機意識越低

習上台八年，已把中國的整個政治生態徹底改造了。雖然習沒有像毛那樣公開宣導個人崇拜，說共產黨還是要搞點個人崇拜的，但是他和黨的意識形態主管部門並沒有對下面的官員、宣傳機構或者理論家們的一些過頭吹捧或者表忠進行制止，反而是默許。這方面最有名的例子也許是天津市委書記李鴻忠。李幾年前說的「忠誠不絕對，就是絕對不忠誠」已成官場語錄，李也因此得到獎賞，進入政治局。但李也只是適時表達效忠而已，雖然他對習的吹捧很肉麻，然而比起人大老師的這個帖子，怕也不好意思開口。

李鴻忠開了黨內「惡劣」先例。說「惡劣」看從何角度。如果從政治清明的角度，他的話絕對算得上惡劣，但如果希望中共和習在這種劣質的效忠和個人崇拜中飄飄然進而產生驕傲自大，則李的先例不但不惡劣，反要大大的鼓勵和提倡。我說發起一場拍習屁的比賽，就是此意。

我為甚麼一直不贊成特朗普對中國的打法，那種把人往死裏整的極限施壓方式，當然有些效果，但如果打不死中共，副作用就是喚醒了習和中共的危機意識。一個人很難在有危機意識的狀態下被打敗的，因為有危機意識，他就會去彌補各種短處。一個政黨和國家也如此。要打敗你的競爭對手，尤其在這個對手看起來還顯強大的時候，不是公開宣稱要全力壓制他，而是給他戴高帽、奉承他、麻痹他，假裝和他交朋友，讓他放鬆警惕，真的以為自己天下第一。這樣，他犯錯的概率就大增。屆時再狠手一擊，見效快且成本低。現在，雖然他有些自以為是，但你全力對付他反讓他驚醒了，看到自己的各種缺點，一一修補。

在中共內部掀起一場頌聖比賽，雖然中國的外部環境險惡，也會使習感覺自己的英明領導無比正確，聽不進半點忠言逆耳，堅持一條路走到極端，接下來就是懸崖了。當然，事情不會像我說的簡單，但理是這個理。

鄧聿文

中國戰略分析智庫研究員