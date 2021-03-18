男警員於2017年調查一宗銀行櫃員機盜竊案時，涉嫌訛稱事主不願意錄口供，甚至偽冒上司簽名，導致警方一度結案，而疑犯在事發逾一年後才落網。涉冒簽的男警今在東區法院否認三項偽造文書及一項公職人員行為失當罪，案件排期於5月17日審訊，預計需時兩天，控方將傳召10名證人。被告獲准以1,000元現金擔保外出，其間他不得騷擾控方證人。

事主報案後無回音 追問揭發

被告歐陽燊（28歲）面對三項偽造罪，指他分別在2017年4月6日、4月8日及5月17日犯案，分別偽造調查報告及偽冒女偵緝督察余詠雪的簽名。另一項在公職中行為失當罪，則指被告於同年4月6日至7月20日間，身為警員，在執行公職過程中蓄意及嚴重地作出不當行為，在盜竊案調查報告作虛假陳述，即案件受害人已獲得賠償及不會向警方提供口供，導致該案件終結調查，致使賊人在逃逾一年才被拘捕。

據了解，該宗案件是銀行櫃員機盜竊案，受害人損失約2,000元，惟受害人報警後一直等不到警方回覆，經追問後，警方才着手調查，繼而揭發本案。

【案件編號：ESCC253/21】

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