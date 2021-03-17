【本報訊】建制傳媒連日攻擊M+博物館的展品有爭議性，新民黨容海恩昨於立法會特首短問短答質詢環節再狙擊，指本年底開幕的西九文化區M+博物館有展出作品疑違反港版國安法，要求政府防止違法作品上架。特首林鄭月娥稱，當局尊重文化藝術表達自由，但認為公職人員能夠分得到甚麼是散播仇恨、破壞兩地人民關係及危害國安，政府會保持警惕。

容海恩︰疑違國安法

建制傳媒連日攻擊M+博物館，中聯辦旗下「點新聞」指博物館將展出中國異見藝術家艾未未作品，當中《透視學—天安門》對天安門舉中指，暴露出對國家仇視；又斥石心寧《杜尚回顧展在中國》油畫作品，就是以醜化、詆毀國家領導人作主題，M+博物館館長華安雅（Suhanya Raffel）會見記者時指，有關作品「沒問題」。

容海恩昨於短問短答中指，西九文化區、博物館、美術館內作品應該「宣傳正能量、審美眼光的表達」，但M+博物館作品卻疑似違反國安法、侮辱國家尊嚴，促政府預防散播仇中情緒、涉煽動他人分裂國家的作品上架。

林鄭回應指，每一位公職人員都應該支持和維護國家安全，當局尊重文化藝術表達自由，但同時認為分得到界線，「條線係分到，咩係文化藝術創作自由，咩係散播仇恨、破壞兩地人民關係，以至危害國家安全」，強調當局會警惕。