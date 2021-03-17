【暴動案】

【本報訊】前年9月「和你塞3.0」行動，大批市民在沙田港鐵站內與防暴警衝突，事後兩男一女被控暴動、拒捕等四罪。控方昨傳召負責調查證物的警員作供，警員在片中認出其中一名被告，因他的髮型「側邊鏟青」。辯方即指在場協助播片的另一名警員的髮型一樣，環顧法庭內「望埋去個個都係」。

本案傳召最後一名警員呂偉豪作供，吳在片中指認一名男子為次被告謝嘉綸時，多次依賴謝的短髮作辨認，形容其髮型為「側邊鏟青」，有辯方大狀笑言協助播片的林姓警員「個髮型都係咁」，法官郭啟安亦笑指「呢個髮型好流行」。辯方環顧身旁男大狀，補充一句：「望埋去個個都係。」

暈倒國安組主控精神出庭

呂續指片段疑似謝的男子，後方頭髮亦有幾處豎起，他解釋謂：「係要將一邊鏟青，再將另一邊頭髮蓋過去。」又指：「有幾個deung deung，係髮型嘅設計。」辯方笑問郭官：「閣下，個deung字我哋點作記錄好？」官建議以「叮叮糖」的「叮」讀音作參考。

此外，本案主控、律政司助理刑事檢控專員伍淑娟前日開庭前，在灣仔政府大樓停車場內暈倒送院。她昨精神飽滿出庭，甫開庭先向法庭就耽誤聆訊致歉，惟無透露其身體狀況及暈倒原因，郭官回應：「唔緊要，好高興今朝見到你。」

案發前年9月7日，首被告女經理劉婉玲及任職活動策劃員的次被告謝嘉綸被控參與暴動。首被告另被控襲警，第三被告電腦技術員李俊霖則被控拒捕及管有攻擊性武器兩罪。案件4月12日續審。

案件編號：DCCC33、193/20