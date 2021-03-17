【本報訊】疫苗接種計劃展開至今，已累計七宗接種科興後死亡的個案。昨晨在九龍灣體育館疫苗接種中心，仍有市民大無畏繼續接種國產科興疫苗，有人直言不會縮沙，反認為「打咗覺得安心啲」。

約半個月前已預約注射科興疫苗的連先生表示，未有因最近的事故卻步或轉打其他疫苗，認為只是「小部份先有事故啫」、「打咗覺得安心啲」。他透露，家人較早前已接種同款疫苗，未見有不良反應，之前的事故可能是接種者不了解身體狀況，「可能佢哋本身唔知道有心臟病、糖尿病，打咗咪有不良反應囉」。

長者：有乜事唔輪到我驚

有長者未有考慮改接種其他疫苗，「我哋梗係打返大陸嗰隻，大陸十幾億人，有乜事都唔輪到我驚」。她更指港人身在福中不知福，「你睇吓人哋英國嗰度，冇得你（揀）㗎，去到有咩針你就打，你再唔打就遲啲冇得打」。

有中年女士表示，接種後未有特別感覺，更指抱着「是但啦、咩都好」的心態接種科興疫苗，亦以平常心對待最近發生的不良反應事故。

另外，受西營盤URSUS Fitness健身群組影響，中西區繼續有大廈列為強檢大廈，當局在李陞街遊樂場設立流動採樣站，昨晨約30名市民排隊等候檢測。保安員吳先生稱其工作大廈有住客確診，「所以領導叫我哋一定要嚟檢查」，他透露未打算接種疫苗，「因為我血壓高」。