中央和特區政府全面閹割香港的民主選舉，卻美化說是「完善」選舉制度，建制派隨後統一口徑，建制派立法會議員謝偉俊今早在立法會發言時直指，今次北京在政制問題上「重槌打擊香港」，以此來警告個別界別或團體在香港土地問題上，別再只懂捍衛自己利益，否則只會令北京再次出手「打擊香港」，他請這些界別或團體要以今次政制問題「引以為鑑」。

謝偉俊提出議員議案，要求修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程，減少日後填海的阻力，增加土地供應。謝偉俊發言時提出「警告」，指香港應自己改善土地和房屋問題，「我哋唔希望中央再插手，好似政改咁監住我哋政府做。」

謝偉俊指，今次是中央替特區政府reset（重新設置）香港的選舉制度，如香港解決不了土地問題，中央或會再次出手，故他呼籲，如果個別界別或團體只懂過份強調自己的利益，影響全港市民福祉，「呢個只會導致北京政府再次出手重槌打擊香港，希望大家引以為鑑。」

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