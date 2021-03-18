5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。辯方下午盤問精神科醫生時，指出繼母自言兩童不受教，覺得壓力很大，大嘆「唔明點解我要承受啲咁嘅嘢！」，又指「打從心底覺得佢煩，攬都唔想攬佢」。醫生則表示繼母是有壓力及情緒問題，但不代表她患有精神病，並強調精神病患者的情緒並不會選擇性失衡，但繼母只會在談及兩童時感到煩躁，亦從未打自己的親女。

辯方盤問青山醫院精神科醫生廖清蓉時，向陪審員讀出繼母與丈夫，即首被告的微信（WeChat）訊息，顯示繼母教育兩童時感到氣餒，覺得大壓力及無助。繼母曾抱怨，「講真我真係好心淡，由佢哋，我唔會再理佢哋，以後有咩好嘢唔會有佢哋份」，又稱「我咁着緊根本人哋都唔領情，仲當我衰人」、「日日都話知錯，日日都話最後一次機會，結果第日佢哋咪又係照做」。

兩童親父指：有咩方法？打又打到腫晒，餓又餓到冇感覺

繼母又大呻「我都唔明點解我要承受啲咁嘅嘢！」，又指首被告的母親「搞到佢哋咁樣」，她只想「教返好」兩童，卻「反而係衰人，受盡千夫所指」。繼母又表示「我好憎佢，好憎好憎。睇見佢就忟」，首被告回應指「算啦」，又指「咁仲有咩方法？打又打到腫晒，餓又餓到冇感覺」。首被告安慰指，如感到壓力大不如將兩童交給他照顧。

辯方亦讀出繼母與密友的訊息，繼母自言起初真心愛錫兩童，「而家我打從心底覺得佢煩，攬都唔想攬佢」。她又稱「我係好大壓力，晚晚發噩夢」，甚至失眠、頭痛，需「日日喪食Panadol（一款止痛藥）」。

廖醫生指，繼母是壓力大及有情緒問題，但不代表她患有精神病。廖再強調，精神病患者的情緒並不會選擇性失衡，但繼母只會在談及兩童時感到煩躁，況且繼母從未打親生女兒Y。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親，亦即兩童的「哎吔外婆」。案發於2017年8月至2018年1月，親父和繼母均否認謀殺Z，「哎吔外婆」則否認四項虐兒罪。聆訊明續。

【案件編號：HCCC28/20】

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