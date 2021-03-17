有染疫督察在確診3日前，打過首劑有效率僅50%的中國科興武肺滅活疫苗。雖然專家和衞生署均指，打科興與其染疫無關，但能否有效控疫成疑。參考主打科興的智利，即使約30%人已打首針，確診卻不跌反升。反觀英美開打有效率92%的德國BioNTech復必泰mRNA等歐美製疫苗後，確診暴跌，人均新症甚至少過智利。

英美主打BioNTech 確診暴跌80-90%

即將加入醫管局、為免焗打科興而已預先接種BioNTech的醫科生博客「No Stake 醫學生」指，美國、英國和以色列只接種歐美製的Moderna、BioNTech、Oxford/AstraZeneca（牛津／阿斯利康）或Johnson & Johnson（強生）疫苗，疫情都明顯緩和。不過90%疫苗都打科興的智利，過去1個月確診卻不跌反升。

英美和以色列都是去年12月中開打，1月起陸續打完2針。首兩針接種率分別逾20%和10%的美國，每日確診由1月初約25萬宗，暴跌80%至現時約5萬宗；打Moderna和BioNTech的人各佔近半。首兩針接種率分別逾30%和2%的英國，每日確診亦由1月初近6萬宗，勁減90%至現時少於1萬宗。首兩針接種率分別逾60%和50%的以色列，每日確診也由1月初約8,500宗，大減75%至現時約2,500宗。

首針BioNTech 保護率或已逾80%

智利同樣在去年12月底開打，當初只打BioNTech，但極少人接種，直至2月初前，接種率只有0.4%。整合各國官方接種數據的Our World In Data網站指，智利2月初起大規模打科興，首兩針接種率分別急升至逾25%和10%，當中逾90%人都是打科興。但同一時間，當地每日確診卻不跌反升，由2月初約4,000宗升近30%，至近期約5,000宗。

雖然智利的接種率已超越美國，但近期人均新症卻冠絕英美和以色列。醫學期刊數據顯示，以色列人打2針BioNTech的整體有效率高達92%，遠勝智利主打的科興62%的有效率。但該醫科生博客引述數據，指即使只打1劑BioNTech，保護率已逾80%，仍遠勝科興的50%。

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