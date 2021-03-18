日本經濟新聞社懷疑遭黑客入侵，1,664個經中國（香港）社和日經香港支局訂閱的海外用戶，其帳戶個人資料疑外洩，包括姓名、住址及電話號碼等。日經新聞社為事件致歉，並向香港個人資料私隱專員公署報告。

日經新聞社昨日發佈消息，指1,664個從日經中國社訂閱日經新聞國際版、電子版及Nikkei Asia的海外訂閱戶帳戶，疑自去年10月起遭黑客入侵，其個人資料外洩，包括姓名、電郵地址、企業名稱、住址及電話號碼等，其中24人涉及信用卡資料。此外，向日經香港支局發送新聞的帳戶訊息也外洩，日本國內的訂閱戶則沒影響。

日經新聞社就事件致歉，承諾會管理好訂閱戶個人資料，以防止發生同類事件，並已向香港個人資料私隱專員公署報告。

去年8月10日本港警方大舉搜查蘋果日報大樓，同日亦派警員持法庭手令，搜查《日本經濟新聞》香港辦公室，懷疑與前年以香港眾志名在該報刊登一則呼籲國際社會支持香港民主活動的廣告有關。當時亦有傳媒引述警方確認，曾以法庭命令要求《日經》提交涉及洗黑錢案的資料。

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