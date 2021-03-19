因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，未能保釋的47人之一劉頴匡，在獄中信透露曾被父親問到「你有冇覺得自己揀（錯）咗路？」劉雖向父親表示「當初冇人估到會咁」，但其實心裡覺得，關心社會、想糾正社會上不公平和不合理的事、著迷和熱愛自己地方的文化，「點可能有錯？」強調「追求夢想，追求到可以打入奧運，冇可能係錯。」

劉頴匡的女友黃于喬透過社交網站，公開劉頴匡的獄中來信。劉表示父親探訪他時，仍然問他有否選錯路，他只能向父親說「當初冇人估到會咁。」不過他續指，更真實的答案是即使明知如此，「我可能都會選擇參與政治、關心社會。」

「好似運動員奧運都會輸 但唔可以用當初揀條路係啱或錯形容」

劉提出到，「對自己身處嘅文化著迷熱愛、想法守護」，「對於社會唔公平、唔合理嘅事去表態，想去糾正」，「點可能有錯？」他亦舉例稱，「就好似運動員去到奧運都一樣會輸，但唔可以用佢當初揀運動呢條路係啱抑或錯嚟形容。」他亦坦言「我只能承認我輸咗」，不過「追求夢想，追求到可以打入奧運，冇可能係錯。」

黃于喬則表示，劉的獄中生活千篇一律，近日劉正申請貼信封的工作，又打趣指，「據說，會考拔尖入中大嘅佢（劉頴匡），呢個工作就處理得麻麻。」

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