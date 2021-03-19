前年6.12在金鐘腹部中彈的退休漢「老吳」吳應武，被指去年1月在旺角坐在行人路上不願離開，而被警員以非法集結罪名拘捕，及後指他放軟全身拒捕。老吳被控抗拒警務人員罪一案續審，辯方指警員錄第三份口供才稱被告「坐」在地上而非「踎」，質疑有人提醒警員修改說法，警員否認，解釋「可能事隔一段時間記憶模糊咗」。

警員22266梁國華（譯音）繼續接受辯方大律師潘熙盤問。梁同意，當時第一眼見到被告，被告正坐優之良品的門口，兩人相距半米，至於被告當時的表情、狀態已不記得，當時沒有為意被告是打開眼或是合上眼，被告亦沒有解釋在現場的原因。梁又稱一名中年女士坐在被告隔離，「當時好似係想叫被告一齊離開」，辯方稱「嗱嗱嗱，你唔好估呀，講你知嘅嘢就得。」梁承認聽不到該女士的說話。

辯方問，是否同意當時被告是半攤在地下，梁肯定地回應：「佢係坐喺哋下。」辯方指，為何在他的記事冊及首份證人供詞，均指被告「踎」在地下？梁稱「可能字眼上用錯咗，佢係坐喺地下」。辯方稱「坐」是梁第三份口供的講法，梁否認是有人提醒他叫他改成「坐」，解釋是「可能事隔一段時間記憶模糊咗」，惟仍堅持被告當時是「坐喺度」。

辯方指出，當梁見到兩人時，其實警察防線已越過兩人，其他同事並沒有處理兩人。梁回應稱：「同事可能專注喺防線上面」，辯方立即回應：「欸欸欸，你唔好講『可能』，事實就係冇處理到佢哋，你唔好估個原因。」

梁稱，在第三次警告後兩分鐘，就決定拘捕被告，並同意是因為被告「冇反應、又唔睬人」，故決定拘捕，而拘捕是他一人的決定 ，並沒有徵詢在場上司的意見。梁同意，拘捕當時沒有警誡，但他否認此做法不妥，因當時有上司訓示，「當一個公眾活動有拘捕行動，毋須由拘捕人士作出警誡，係交由之後嘅刑偵同事處理。」

辯方：非法集結需3人或以上 案發時僅被告1人坐地

辯方大狀向警員讀出《公安條例》 第18條所訂定之非法集結罪的條件，指罪行元素需要三個人結集在一起破壞社會安寧，但當時只得兩個人坐在地上，警告後更是只餘被告一人，而被告坐在地上並無做任何動作、無講任何說話，「唔係事後孔明，唔係話你惡意針對被告，但諗返你其實冇足夠理據拉佢㗎喎。」梁回應稱，因上司曾對上述範圍發出關於非法集結的警告，故有理由相信被告涉及其中，「所以拘捕咗佢先。」

而向被告上手扣一事，辯方亦列印出警方網頁中使用手銬的指引並讀出內容。梁稱，當時上手扣是為了防止被告逃走，「當時睇落仲有逃跑嘅能力」，並揚言在警隊中所有訓練都是反手鎖上手扣，「我無見過其他鎖法，唔可以鎖係前面。」辯方向警員指出，當時情況落手扣沒有必要；即使決定上手扣，亦不一定反手上扣，雙手放前面上鎖亦可以。梁均不同意。

被告趴地遭警盾壓及腳踢 慘叫兼表情痛苦

辯方亦就被告傷勢盤問，指被告被捕後在警署拘留室拍的相片，顯示他右邊面有損傷。梁稱案發時並無留意他面上是否已有傷勢。辯方再播放案件片段，顯示有警員向記者「180度咁噴緊胡椒噴霧」，傳媒攝影機材沾滿胡椒噴霧的同時，鏡頭拍下警員用盾壓住趴在地上的被告、並有警員用力踢被告一下，片段傳來「呀呀呀」的慘叫聲；其後有人㩒住被告雙腳，該警員一度跪在被告大腿位置，當時已經「頭貼地」的被告被多名警員秤起、跪在地上後，雙眼閉目。辯方指：「我估你唔會反對我咁形容呢個畫面，被告表情痛楚。」梁稱不反對此說法。

辯方指出，梁沒有在任何階段以抗拒警員罪名拘捕被告、亦沒有向任何同袍講過被告有抗拒警員。梁並不知道被告是否因身體不適而逗留在現場，而被告是否因為無力而沒有伸手出來，會否因被㩒感痛苦而踢腳，被抬上車放軟身體，是無力、痛楚或故意，警員統統不知道。梁均同意。

被告吳應武（59歲）否認去年1月19日在旺角「潮流特區」外抗拒警員22266。案件由裁判官劉淑嫻審理。辯方庭上透露，被告早前曾患骨癌及羊癇症；前年則患肺癌及哮喘，需定時服用多種藥物，或需較長時間休息。審訊繼續。

【案件編號：WKCC2375/20】

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