【本報訊】為討好中央，林鄭政府身先士卒接種科興疫苗，但政府轄下兩個科學委員會表示，科興至今未有對變異病毒株有效的數據證明，亦未有數據證明可對康復者的抗體有何改變。

武肺康復者打一劑即可

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，病毒變異株會影響疫苗效用，造成病毒逃脫。委員會從數據文獻發現，復必泰對英國及巴西變異病毒有效，而對南非變異病毒則相對「冇咁有效」。至於科興，「仲未有數據畀我哋知對變異病毒株係咪有用」。至於準備引入的阿斯利康疫苗亦對英國及巴西變異病毒有效，但對南非病毒沒有效用。

被問會否放棄引入阿斯利康，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，政府購入的兩款疫苗數量足夠覆蓋全港市民。至於是否購入阿斯利康，他相信政府仍有三至四個月時間考慮，亦毋須急於購入第四款疫苗。

許指武肺康復者約有六至九個月抗體，建議他們打一劑疫苗即可，「打一針抗體水平已經非常高」。他們可在出院後90日再打針，惟數據僅針對核酸疫苗，不包括滅活疫苗，換言之，康復者可以只打一針復必泰即可，但科興是否有效仍是未知數。

截至昨晚8時，22,600名市民接種第一劑疫苗，當中11,800名市民接種科興，10,800人接種復必泰，累計打針人數276,600。

再多12人打針後送院，九人接種復必泰，其他三人注射科興，一人要留院觀察。她是一名70歲女子，3月17日在源禾路接種中心接種科興後感到頭痛及出現高血壓，送往威爾斯親王醫院，情況穩定。另有三人不遵醫生勸告，自行出院。其中一名35歲男子，於元朗接種中心接種復必泰後抽搐，送往博愛醫院，情況穩定，經治療後，自行出院。