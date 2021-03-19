政府周六（19日）晚公佈最新疫苗接種數字，截至晚上8時，累計約304,100人已接種第一劑疫苗，當中213,300人接種科興疫苗，約90,800名接種復必泰；當中27,500人接種了第一劑疫苗，11,800人屬接種科興疫苗，15,700人接種復必泰。

預約數字方面，截至晚上8時，過去24小時約有17,200人預約接種第一劑和第二劑復必泰，只有8,000人預約接種第一劑和第二劑科興。自本月17日恢復公佈有關數字後，連續第3日復必泰預約數字超越科興。

過去24小時共有12宗送院個案，其中10宗已經出院，2宗留院觀察。12宗個案中，復必泰佔9宗。

復必泰單日預約數字超越科興一倍

疫苗接種計劃由上月26日開始，至周六（19日）已歷22日，其7人在接種中國科興疫苗後離世，另1人危殆；1名有「3高」66歲男子在接種BioNTech 3日後猝死，亦為香港首宗宗打BioNTech後死亡個案。因接種科興疫苗後屢現不良反應個案，漸現「退針潮」。

政府周六（19日）晚公佈最新疫苗接種數字，截至晚上8時，累計約304,100人已接種第一劑疫苗，當中213,300人接種科興疫苗，約90,800名接種復必泰。

自從科興疫苗屢爆出死亡事故後，預約及接種科興疫苗數字明顯下降，截至周六晚上8時，過去24小時，接種或預約接種復必泰人士均超越科興，當中27,500人接種了第一劑疫苗，11,800人屬接種科興疫苗，15,700人接種復必泰；過去24小時，約8,000人網上預約接種科興，約17,200人預約接種復必泰。

「甩底率」方面，科興則繼續「領先」，單日在8間社區疫苗接種中心接種科興「甩底率」為16%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰「甩底率」僅為4%。

9人接種復必泰後須送院 2人留院

送院個案方面，涉及復必泰之個案亦因接種率上升而增加，截至19日零時零分，過去24小時共有12宗送院個案，其中10宗已經出院，兩宗留院觀察，當中復必泰佔9宗，兩宗留院。

接種復必泰後送院個案包括4男5女，年齡由17歲至69歲。47歲男子在本月18日在龍琛路體育館接種復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，送院後情況穩定，現留院觀察；另一名17歲男子在荃景圍體育館接種復必泰後，感腹痛及失去知覺，送院後情況穩定，同樣須留院。

另外7宗接種復必泰後送院個案，事主分別出現敏感、頭痛、暈眩等情況；其中1人感胸部不適，3人血壓上升，1人出現呼吸急促、出疹、發燒及感痕癢。

3人接種科興不適送院 其中2人自行出院

接種科興後感不適送院個案共3宗，事主年齡由31至61歲，2男1女。31歲男子本月18日在林士德體育館接種科興後出現血管迷走神經性昏厥，送院經治療後，未遵從醫生勸告自行出院；另一名44歲女子同日於上址接種科興，感左半身麻痺，晚上送院，情況穩定。事主同樣未遵從醫生勸告自行出院。

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