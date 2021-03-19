債台高築的海洋公園，去年5月申撥54億元救亡，討論歷時近14小時。今日園方（19日）再闖立法會財委會，申請涉款高達68億元的「重生方案」發展。在缺乏民主派質詢下，以26票贊成、1票反對來自鄭松泰、0票棄權，3小時內極速通過撥款，當中包括約27億元的資助。會上多名議員關注水上樂園會否成為另一財政負累，並促請海洋公園不要再回立法會攞錢。

「重生方案」包括一筆16.64億非經常資助公園未來一年營運，其中包括水上樂園約3億元營運和資本開支；未來4年合共11.2億元、每年撥款2.8億元予公園做保育和教育；推遲兩筆政府貸款還款期到2028至29年度、今年7月起豁免該兩筆貸款利息，令政府合共少收約40億元。總涉款高達68億元。

早前報道：預算案︱減派糖卻讓海洋公園索億元 議員鬧完照通過：邊個行業咁着數？

田北辰憂「浸濕咗個頭」最後入不敷支

多名議員關注今夏開幕的水上樂園如因疫情無法啟業，或數年營運後變陳舊會成為海洋公園的財政負擔。實政圓桌田北辰擔心水上樂園40億投資「浸濕咗個頭」最後入不敷支，以水上樂園一年130萬人次、每人約270元入場費，能否收支平衡，如有意外情況海洋公園日後會否再回立法會攞錢。

田北辰質疑無後備方案

旅遊事務專員黃智祖承諾至少未來一年都不會再回財委會申撥款，他指16.64億元一筆過撥款是包括水上樂園一年開支，假設水上樂園一年內都不能開張，可算是「墊底費」，足夠提供財務彈性予公園調節。

商務及經濟發展局局長邱騰華指人次和收益已是按澳洲等地的水上樂園作市場調查，估算已很保守，田質疑有沒有後備方案，邱稱「呢個假設問題點答都唔會滿足到田議員」，最終表示如公園再有困難，會「想方設法」解決，但未保證不會再向立法會申撥款項，指要視乎情況。

金融界陳振英倡將資助改為記賬貸款，當局如果對海洋公園未來營運有信心不應今年起就免息，而是調整息率使公園有能力慢慢還款。

林健鋒批保育唔賺錢 建議收費阻「閒雜人等」進入

重生方案亦建議將山下園區外判作為免費開放，新民黨容海恩認為需有特色吸引本地市民，「我自己覺得香港需要有啲Outlet（特賣區），（賣）名牌平價衫呀咁」。

海洋公園主席劉鳴煒表示，香港已經有好多商場，不打算複製另一個商場在山下園區，公園有地理優勢和大自然，期望將山下建成「南加州」半露天商場式戶外露天購物、零售、飲食消閒地方，及融入保育教育元素。

經民聯林健鋒批評「我唔覺得教育保育可以維持海洋公園生計，嗰啲係唔賺錢嘅嘢嚟」，他認為不應免費開放山下園區，建議低廉收費阻隔「閒雜人等」進入，保持遊園體驗。

亦有議員質疑管理層表現，會否減薪。劉鳴煒指管理層已經減薪15%，節流重要，但更重要是中高層團隊有變革意志和能力，否則亦無用。新民黨葉劉淑儀希望海洋公園董事局財政管理要嚴謹一點，「冇理由你一個賺得億幾嘅公園，去借六、七十億咁大筆錢，如果係你盤生意，阿劉主席，你都唔會啦吓話！你董事局當upper people’s money（公帑）先咁大膽，希望將來唔好咁樣，呢啲難以接受。」

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