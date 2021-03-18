【本報訊】英國正舉行十年一度人口普查，繼前學民思潮成員許穎婷在美國人口普查發起「香港人不是中國人」運動，一批在英港人亦推動「我是香港人」行動，呼籲在普查表格填上「香港人」，用行動對中國人身份說「不」。參與行動的在英港人組織希望藉此爭取英國政府分配更多公共資源予在英港人。

英國政府每十年一次的人口普查上月展開，市民本月21日前需上網填寫表格，當局會以所得數據規劃各種公共服務，包括交通、教育和醫療保健。

增加英政府施政關注

前學民思潮成員許穎婷去年在美國人口普查發起「香港人不是中國人」運動，多個英國港人組織也效法，籲在英港人在普查表格上National Identity（國民身份）和Ethnic group（族裔）欄目選擇「Other Asian（其他亞裔）」，並寫下「Hongkonger（香港人）」，取代「Chinese（中國人）」選項。

英國留學生組織「香港思源」發言人Basil表示：「香港人的身份唔只係畀香港人知道，英國人都要了解香港人係點，起碼知道文化同習慣有差異。」他們又製作有連豬圖像的Instagram濾鏡和facebook特效頭像框，讓年輕一輩加到限時動態，帶起話題。他希望藉今次行動，增加英政府施政時關注港人，「例如大企業如BBC（英國廣播公司）會透過人口普查嘅資料，調整人手請人維持內部多元化，變相令英國政府提供更多就業機會，醫療方面亦會提供相應繙譯服務」。

另一組織「英國港民力量」曾在前年英國大選鼓勵在英港人投票，將港人聲音帶入英國議會，今次亦在各大平台宣傳。該組織代表「企鵝」指越來越多港人移民英國，希望藉普查結果推動政府更有效分配公共資源：「顯示多啲香港人，就有機會分配到資源去推廣廣東話、繁體字嘅教育。」他形容今次行動體現各組織「兄弟爬山」的精神。

記者在英國街頭訪問多名在英港人對行動的意見。移英廿多年的吳先生指「以前其實唔會咁計較，但𠵱家我覺得有必要分開中國人同香港人，令英國人明白我哋同佢哋係唔同」。居英10多年的陳小姐亦稱以前習慣選「中國人」，但今次一定會填「香港人」。

■特約記者梁琬珊