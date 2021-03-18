港版國安法陰霾下，移民海外的港人越來越多，不少港人以BNO 5+1途徑申請居英權。適逢英國正舉行10年一度的人口普查，一批在英的港人就發起「我是香港人」行動，呼籲在普查表格填上「香港人」，用行動對中國人身份說「不」。參與行動的港人組織表示，冀藉此爭取英國政府分配更多公共資源予在英港人。

特約記者梁琬珊英國報道

英國政府每10年一次的人口普查上月展開，不少人陸續收到政府來信，須在本月21日前網上填寫表格。當局普查對象主要為英格蘭和威爾士的家庭，住戶必須填寫家庭成員的住址、工作、語言、宗教等個人資料。英政府會以所得數據規劃各種公共服務，包括交通、教育和醫療保健。

許穎婷籲填「Hongkonger」取代「Chinese」

前學民思潮成員許穎婷去年在美國人口普查發起「香港人不是中國人」運動，多個英國港人組織效法，呼籲在英港人在普查表格上National Identity（國民身份）和Ethnic group（族裔）欄目選擇「Other Asian（其他亞裔）」，並寫下「Hongkonger（香港人）」，取代「Chinese（中國人）」選項。過去數周，這些組織及身在英國不同城市的港人在各大社交平台推出懶人包和宣傳短片，分享如何上網登記及填表。

「香港思源」製作英文podcast「接地氣」

參與上述行動的英國留學生組織「香港思源」為了打破同溫層，自資拍片及製作英文podcast，接觸本地英國人和不懂說中文的港人後代：「香港人的身份唔只係畀香港人知道，英國人都要了解香港人係點，起碼知道文化同習慣有差異。」他們又自發製作有連豬圖像的Instagram濾鏡和Facebook特效頭像框，讓年輕一輩加到限時動態，從而帶起討論。

香港思源發言人Basil表示，希望藉今次行動團結在英港人，以免英國政府施政時忽略港人群體，「例如大企業如BBC（英國廣播公司）會透過人口普查的資料，調整人手請人維持內部的多元化，變相令英國政府提供更多就業機會，醫療方面亦會提供相應的繙譯服務。」

「英國港民力量」盼爭取更多公共資源

另一組織「英國港民力量」曾在前年英國大選鼓勵在英港人投票，將港人的聲音帶入英國議會，今次亦有在各大平台宣傳。該組織代表「企鵝」表示，隨着越來越多港人移英，冀藉普查結果推動政府更有效分配公共資源，亦有望提升港人在英國的認受性：「（普查）顯示多點香港人，就有機會分配到資源去推廣廣東話、繁體字的教育。」

他形容今次行動體現各組織「兄弟爬山」的精神：「好開心咁多香港人都做緊同一個目標，不同組織都接觸到不同的階層。」然而英國因疫情封城多月，只能靠網上宣傳，實體宣傳品則無用武之地。「只可以（網上）接觸到香港人，比較圍爐。」

「有必要分開中國人同香港人，令英國人明白兩者不同」

記者在英國街頭訪問多名在英港人對上述行動的意見。移英廿多年、從事物流業的吳先生表示，今年填這份調查有特別意義：「以前其實唔會咁計較，因為大陸人其實佔很少數，但隨着他們在英人數漸多，同時帶來一些和英國格格不入的文化習慣，我覺得有必要分開中國人同香港人，令英國人明白我們和他們是不同的。」

來英十多年的陳小姐表示，以前一直習慣選「中國人」，但今次會填「香港人」：「以前無問得咁細緻，根本無香港畀我哋填。如果填中國人，佢可能會覺得我講普通話，擔心去睇醫生會畀個普通話繙譯我。」18歲留學生Ian亦支持運動，最希望透過普查結果告訴英國當局：「香港人不一定想被人視作中國人。」

另有來英多年的港人則說，仍然會填選「中國人」，因「份表格無得選就唔會特登寫」。亦有在英國土生土長的港人後代坦言，其生活習慣和文化更像本地人，因此會選「英國人」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！