【本報訊】網名「金正恩」的地盤工前年9月在facebook發文，內含「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等字句，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，判處社會服務令160小時。律政司認為判刑過輕提出覆核，指「金正恩」虛構新屋嶺有被捕人遭強姦，挑戰法紀和仇視警隊，指該fb群組有近兩萬用戶，要求法庭以三人至二萬人參與非法集結作量刑起點。上訴庭認為案情嚴重，原審判刑過輕，指帖文對執法人員攻擊，「金正恩」的呼籲「講得白啲就係搶犯」，有可能破壞公眾秩序的風險，改判入獄13個月。

本案由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官潘敏琦審理。答辯人潘榕偉（39歲），控罪指他2019年9月19至21日期間，非法煽惑其他身份不詳人士，在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。律政司代表高級檢控官張卓勤陳詞指，雖然非法集結最終沒有發生，但考慮煽惑案件量刑時，應與實際罪行即非法集結罪掛鈎，並需判阻嚇式刑罰。相關fb群組有近兩萬用戶，故要求法庭以三人至二萬人參與作量刑起點。

官：講白啲就係搶犯

首席法官潘兆初指出，法庭對未發生的非法集結，無法估量實際情況，惟仍看到案情有暴力成份，答辯人呼籲他人衝擊新屋嶺，「講得白啲就係搶犯」，但認為用二萬人作量刑有難處。

張稱答辯人有預謀並延續地作出虛構指控，指有女被捕人士被姦，又虛構認識「黑警同學」加強可信性。他指利用互聯網犯案，罪責比在現場以「大聲公」煽惑更快更惡劣；若非法集結真有發生，受傷及破壞社會安寧的程度，將較公民廣場案更甚。

法官潘兆初主動提及，帖文使用「好污穢性字眼針對警方」，問「係咪算仇恨，會唔會加重罪責」，張回應絕對會。彭官亦問：「係咪令人仇恨上再加仇恨呢？」張同意案中有仇恨元素，並稱程度接近煽動罪背景。

代表答辯人的大律師譚俊傑回應時指，法庭應以發生的事實作考慮，並要視乎發佈帖文者是否知名人士或意見領袖，及其影響力。他亦不認同利用互聯網犯案，罪責比公民廣場案更嚴重。譚同意答辯人是不負責任的網絡使用者，帖文內容誇張失實，連留言者也反駁和質疑其說法。惟上訴庭指，「佢（裁判官）可能忽略咗製造仇恨嘅因素」。

上訴庭考慮後指，原審裁判官黃雅恩判刑過輕，案情十分嚴重，考慮罪行處境、犯案手法、帖文傳達的訊息、針對執法人員攻擊，及有可能破壞公眾秩序的風險，以15個月為量刑起點，考慮答辯人已還柙14日，並完成40小時社會服務令，酌情減刑兩個月。

案件編號：CAAR16/20

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