【本報訊】新民黨容海恩日前在立法會質詢環節，公開指西九文化區「M+博物館」中藝術家艾未未作品有違國安法之嫌，她昨日再於電台節目質疑有人透過資助或支援，引發市民對中央或港府憎恨，有可能違港版國安法。不過藝發局視覺藝術小組主席陳錦成指，艾未未作品非只針對中國，指容海恩「可能見識少」，又借機指香港的藝術館應提供資源「畀好似容小姐呢啲唔係好識文化嘅人慢慢學，虛心學習」。

容海恩昨於電台節目，指M+博物館其中一幅藝術家艾未未嘅作品，相中人以中指指向北京天安門廣場，認為舉起中指是「低俗的動作」，表達藝術家對中國的不敬、不尊重情緒，聲稱會「令一般市民產生不安」。

「博物館畀容小姐慢慢學」

容之後更上綱上線，指相關藏品是一名瑞士人贈予香港，而該作品流露對中央人民政府憎恨，可能觸犯國安法第29條第5點，即透過資助或支援，引發市民對中央或港府憎恨。

當主持質疑捐贈作品就等同資助違法行為時，容就稱並非要政治審查展品，該作品可於私人地方展示，但政府展館應該收起該作品，政府場地有獨特審查機制十分正常，也有責任檢視展品是否對政權不敬。至於是否可單憑一張畫判斷違反國安法？容這時又改口稱：「一路都係話涉嫌啫，冇話到確實係。」

不過藝發局視覺藝術小組主席陳錦成反駁，M+博物館對藏品規定嚴格，有不同委員會監察收藏過程，符合國際慣例，又指挑戰權威是艾未未創作方向，但容只抽取他對中國權威挑戰，無視他對其他政治權威挑戰，「理解並不完整」。

他更斥容海恩可能「見識少啲」，不知政治其實是創作常見主題，之後更借機暗寸容，指博物館具有教育功能，「提供資源畀好似容小姐呢啲唔係好識文化藝術嘅人慢慢去學」，又建議容尋求相關專業人士「虛心啲去學」，了解作品背後理念。