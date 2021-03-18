新冠疫苗接種計劃展開不久，新聞焦點落在「接種後死亡」個案，雖然專家努力澄清，但市民的疑慮漸現。專家澄清有兩個方向，一是逐一個案解說，判斷死者另有死因；二是解說「背景死亡率」，即是比較沒有接種疫苗的人群，看同期內的死亡數字。如果接種與不接種的人士死亡率相若，就不須過於擔心。

估算背景死亡率有無差別，一個入手處是看疫苗的第三期臨床試驗數據。BioNTech疫苗「復必泰」第三期報告在去年12月已於醫學期刊發表。「接種組」和「安慰劑對照組」各有約21,600名參與者，「接種組」有2人死亡，「對照組」有4名，統計學上無分別。

這兩天我從政府統計處的公開數字，看了本地按年齡組別及性別劃分的人口死亡數字。以下採用2018年的資料。當年香港每千人有6.4人死亡。按年齡、性別細分的死亡率如表列：

往疫苗注射中心接種的人士大致上健康穩定，背景死亡率應該低於圖表所示的社會整體。我試用最年輕的組別作參照，假設接種人士的背景死亡率為2/1000，以100,000人接種計算，全年約200人死亡，平均每周4人去世。這可能符合香港現況。

接下來，開始為院舍長者接種了。護理安老院的長者多病，背景死亡率可高至兩成以上。適宜接種的長者身體狀況較佳，假設他們的背景死亡率為10%，即每千名長者每年有100人會去世，又假設計劃全港每周有千名院舍長者接種，則可以預見，每星期也會有一兩宗接種後死亡的報道。

估算歸估算，正如梁卓偉院長上星期在電台說，現時還不能斬釘截鐵判斷死亡個案與疫苗有沒有間接或直接關係。即使接種者和普通人口的死亡率在統計學上沒有無明顯差別，我認為每宗打針後死亡個案也是要小心分析。

區聞海 （作者為醫生、生命倫理學者）