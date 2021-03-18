【國會聽證】

【本報訊】北京為香港強行訂立港版國安法觸動海外法官神經，身兼終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德勳爵（Lord Robert Reed）昨出席英國國會聽證會，明言若香港情況到了他們不能再基於良知做下去，便不會留任。去年底獲特首林鄭月娥任命為終院非常任法官的英國最高法院副院長賀知義勳爵（Lord Patrick Hodge）亦承認，在協助港人和香港法院，以及保護英國法院名聲之間存有衝突。

韋彥德在英國時間17日以視像方式出席英國上議院憲制事務委員會聽證會，透露會定期跟英國外相及司法大臣，檢討自九七回歸起派英國法官到港的安排。他預期短期內會有下次會議，表明「當然」會考慮香港不斷變化的局勢，強調如香港司法獨立被破壞、法庭違反法治的舉動，又或者「香港情況到了一個地步是我們基於良知不能再做下去」，他就不會留任，並表明：「我不會容許置（英國）最高法院的名聲於險境。」

稱對港人有責任須小心處理

不過，韋彥德同時指出對港人有責任，形容英國法官在港地位崇高，令他們擁有其他地方沒有的影響力；又稱香港大律師公會及律師會都支持外籍法官參與的安排，香港民主派召集人亦支持，故要十分小心處理有關問題。

另一去年底獲林鄭任命為終院非常任法官的英國最高法院副院長賀知義勳爵亦有發言，完全同意韋彥德所言，同時指在困境中協助港人和香港法院，與保護英國法院名聲與地位間存在衝突，惟未有進一步透露個人意向。

終院另一非常任法官、英國最高法院前法官岑耀信昨在《泰晤士報》撰文，反駁要求海外法官辭任香港終院席位說法，指英國對港留下最重要的不是民主，而是法律體系，「香港從來無民主，但依然有法治」，認為法官不應參與政治杯葛，要求英國法官辭任與司法獨立及法治毫無關係，只為向中國政府施壓，改變對港民主的立場。

岑耀信續指，中港政府目前沒有做任何事干擾香港司法獨立，又稱國安法中包括人權保障、新聞自由及示威自由，挑選法官方式亦沒有爭議，認為保障這些條款被尊重的最佳辦法就是獨立的法庭，透過參與香港法院，是能更好履行公義的方式，形容「英國至少可以防止其受破壞」。

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