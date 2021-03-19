武漢肺炎疫情反覆，本港就業市場步入寒冬，統計處最新數字顯示，去年12月本港職位空缺數字較對上一年同期，即未爆疫前勁減36%，其中建築地盤行業僅有80個空缺，按年大減84%。有人事顧問指職位空缺少，連帶薪金亦被壓低一至兩成。工會批評政府未有正視有關問題，「樣樣都係政治掛帥，民生就擺埋一邊。」

住宿服務業就業人數減幅最高

統計處今日（19日）發表2020年12月就業及職位空缺統計數字，與2019年同期比較，私營機構總就業人數下跌4.7%，即減少132,100人，就業人數減幅最多的行業是住宿服務業，按年減少19.1%，其次是餐飲服務，就業人數減少13.6%。

職位空缺方面，全部選定行業的職位空缺數目均較2019年減少，整體由54,430個減少至35,060個，減幅36%或19,370個，各行業中以建築地盤職位空缺減幅最多（84%）；其餘依次為製造業（69%）；藝術、娛樂、康樂及其他服務（67%）；餐飲服務（52%）及住宿服務（45%），其中建築地盤及住宿服務，在2020年12月的職位空缺數字分別僅得80個及510個。

公司削資職位二合一 一個人做兩份嘢

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，私人市場最近職位空缺，與對上一年比較，減少四至五成，在僧多粥少下，薪金亦有所下調，「如果冇工喺手，通常都要減一至兩成」。

她指，現時企業在招聘方面都緊縮開支，最近有金融公司原本計劃招聘一名會計經理及一名會計助理，前者月薪5萬元，後者月薪2.8元萬，其後有人面試會計助理工作，公司見應徵者合適，索性將兩個職位合二為一，「公司只係用2.8萬元，就請咗一個人做兩份嘢」。她不諱言，就業市場短期內難全面恢復，即使疫情過去，經濟都要一段時間才會復蘇。

工會斥政府：政治掛帥民生擺埋一邊

職工盟統籌幹事王宇來指，武肺疫情對就業市場的打擊遠較2003年沙士時嚴重，「拖咗成年都解決唔到」，有建造業工人反映，農曆新年至今開工不足20日，其他零售、飲食及酒店業也是重災區，不少員工被要求放無薪假，「冇工開惟有去外賣平台搵兼職 」。

他說，疫情至今一年多，但政府一直未有正視失業問題，「林鄭寧願資助僱主請年輕人返大灣區做嘢，都唔諗方法喺本地創造就業機會，樣樣都係政治掛帥，民生就擺埋一邊」。他認為政府最低限度可在安老服務業創造更多空缺，停止再輸入外勞。

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