【本報訊】本港疫情有緩和迹象，昨日確診進一步回落，有10宗個案，其中六宗為本地個案，當中三宗源頭不明，累計個案達11,351宗。另有約10宗初步確診，三宗本地有關連個案，均屬URSUS Fitness健身群組，該群組累計有135人染疫。

衞生防護中心公佈新增的三宗源頭不明個案，包括15歲旺角諸聖中學男生（第11345號）、36歲男工程師（第11351號）及於葵涌工作的35歲女市場經理（第11346號）。

其中該名35歲女患者居於堅尼地城士美菲路寶德大廈，3月15日最後上班，3月6日失去嗅覺，兩日後求診，醫生曾提出做檢測，惟患者沒有遵從意見，至16日氣促，才進行檢測，換言之，患者在發病後10日才檢測。

根據衞生防護中心資料，這名女市場經理在發病後先後到過中環鴨都喇利大廈、置地廣場泰菜食肆Mak Mak、中環恒隆大廈、上環荷李活中心日式食肆TMK Punk & Rolls、中環雲咸街食肆Chaiwala、葵涌富都工業大廈及堅尼地城社區綜合大樓等。

專家：健身群組播毒風險低

昨新增三宗有關連個案屬URSUS Fitness健身中心群組，呼吸系統專科醫生梁子超表示，該群組大部份第一代相關個案，已經在首次篩查和檢疫期間找到，群組個案在社區傳播風險較低，除非未來七、八日有大型傳播，否則相信第四波疫情不會反彈。但梁指新增的源頭不明個案不算跌到低水平，現時社交距離措施仍需維持多一、兩個星期，希望源頭不明個案的七天平均值持續下降至少一半，每日新增本地個案亦要下降至低單位數。

當局指將軍澳康盛花園5座地下比華利中英文幼稚園爆發上呼吸道感染，為謹慎起見，該校亦須強檢。