前年10⽉27⽇追究警暴集會當晚，有電腦程式設計員在旺角被捕，涉嫌掙扎期間傷及警員。他經審訊後被裁判官黃士翔裁定拒捕罪成，並將他還柙至今日判刑。辯方今求情指，被告已有悔意，希望法庭先為他索取社會服務令報告，強調服務令更適合他。惟黃官認為案情嚴重，被告不只推了警員一下，而是三度掙扎，令警員受傷。黃官指，案發時有很多市民圍觀及指罵警員，被告的掙扎舉動或會激發衝突，認為判監是唯一選擇，最終判他入獄五周。

男被告梁霆（32歲）被指前年10月27日至28日在旺角彌敦道近奶路臣街交界抗拒警員A。辯方今求情指，被告的背景報告正面，顯示他有悔意，並在還柙期間明白須就事件負上刑事責任。

辯方指，被告出身草根家庭，繼父於2013年中風無法工作，自此被告與胞弟成為家中經濟支柱。對於犯案而影響家人，被告感到非常歉疚，亦擔心會影響日後生計，包括未必可留在原本公司繼續工作。

辯方認為本案案情輕微，被告不是在警方控制現場時犯案，而是遭警車上警員突然衝落車制服，被告僅掙扎了數分鐘，然後警員便控制了現場。因此，辯方希望法庭考慮到被告沒案底、過往有做義工，已被還柙12天，可為他索取社會服務令報告後再判刑，其間讓被告保釋。辯方強調服務令比判囚更適合被告，不但可讓他以體力勞動回饋社會，亦會有感化官跟進其情況，若在履行命令期間再犯案，法庭將重新判刑。

官：長時間三度掙扎 非電光火石無預謀

裁判官黃士翔判刑時指，辯方的主要求情理由是警員A傷勢輕微，被告亦有受傷，且非在預謀下犯案。惟案例指出，襲警是非常嚴重罪行，判刑時需考慮被告在何種情況下施襲。在本案中，被告初次被警員截停時已反抗，當他冷靜下來後，警員再次嘗試制服他，但他再次反抗，更導致警員受傷。因此黃官不同意辯方所指，被告在無預謀及電光火石之下犯案，因他不只推了警員一下，而是在長時間下三度掙扎。

黃官又指，考慮到當時的社會氣氛，案發時附近有很多市民圍觀及指罵警員，被告卻一再掙扎，隨時會影響市民情緒，繼而激發衝突，故判監是唯一選擇。黃官以判囚六星期為量刑起點，考慮到被告沒有案底、有做義工經驗等求情因素，酌情減刑一星期，最終判他入獄五星期。

早前審訊時，辯⽅曾投訴被告遭警員毆打，須留醫8天。警員解釋稱，之所以制服後仍以臉朝下⽅式長時間壓制被告，目的是令被告掙扎時感到痛楚，因而服從。黃官早前裁決時指警員誠實可靠，反而辯方盤問時故意選用角度較遠、不清晰的片段，做法不理事實，直言感到失望。黃官認為，案發時警員使用合理武力，最終裁定被告拒捕罪成。

【案件編號：WKCC878/20】

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