【本報訊】政府前晚突閘圍封西營盤均益大廈第三期，以及銅鑼灣海宮大廈、海都大廈，三幢大廈共2,430名居民接受強檢，未發現有確診者，但其一名居民要重新採樣，其中均益大廈毗鄰的中聯辦及西區警署則未被查封受到質疑。有均益大廈居民不滿圍封期間，當局遲遲未安排工作人員上門為家中逾百歲長者採樣，認為影響長者休息時間。

圍封三廈無發現個案

西營盤均益大廈第三期受限區域內，約1,800名居民接受檢測，當局到訪775戶當中，有70戶沒應門；至於銅鑼灣告士打道的海宮大廈及海都大廈，約630居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣，行動中到約250戶，當中60戶沒應門，兩個地區都未發現確診個案。

昨晨當局按時解封兩區，早上居民向工作人員展示手帶或陰性檢測結果電話短訊，證明曾接受強制檢便可離開。雖然封區行動展開多時，但安排仍受到詬病。有均益大廈居民指，家中爺爺逾百歲，原本工作人員表示前晚9時會到其住所為長者採樣，卻遲遲未獲安排，最終等至晚上11時工作人員才抵達。他不滿指「爺爺咁大年紀，冇可能叫佢自己落樓，搞到咁夜，又擔心佢唔夠瞓！」希望當局檢討。

而是次封區安排中，政府的封區準則亦受質疑，事關當局圍封西環均益大廈第三期，毗鄰的中聯辦及西區警署則未受圍封；不過同一晚銅鑼灣的圍封行動中，海宮大廈及毗鄰未有確診個案的海都大廈卻同被圍封。

另外，深水埗民政事務處昨日聯同多個部門，到早前被納入強檢公告的深水埗南昌街鑽石樓，檢查約150名居民的檢測報告，發現三人違強制檢測公告被罰款5,000元及發強檢令。