中學文憑試（DSE）下月開考，考評局今年試行「原校及地區試場」安排，大部份學校考生將獲編配到原校試場應考4個核心科目，惟考評局稱在疫情下有約960名考生要跨區應考英文科。

葵青生屯門應考 料需清晨5時半出門

自修生黃同學是其中之一。他原本選擇在葵青區考英文科，但被派往屯門試場。黃指英文科卷一在早上8時半開考，要先安頓行動不便的同住姨婆到親戚住處，再坐兩程巴士到試場，加上配合試場防疫措施，料要在5時半出門，認為安排並不合理。惟他稱致電考評局要求更改試場不果，對方僅回應稱區內試場沒有足夠座位。

考評局覆稱，今年約有450名學校考生及約510名自修生獲編配至非其選擇應考地區的試場應考英文科。考評局指，各區試場分佈不一，部份地區的試場供應未必能應付相應考生人數，故部份會被編配至其他地區試場。

考評局：試場設社交距離致座位減半

考評局又指，今年文憑試會採取多項防疫措施，包括要求試場學校安排考生座位之間不少於1.5米距離，因此禮堂及課室試場可容納的座位大減近半；部份學校則因校舍正進行工程，或於考試期間有其他用途、校舍設備不適合等，未能用作試場。

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