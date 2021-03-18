香港乳癌基金會自2011年成立乳健中心，為公眾提供一站式的乳健教育、風險評估、乳房造影、診斷及抽針服務，至今已經踏入第十個年頭。六萬七千名參加者當中，健康婦女佔三分二，其餘三分一是有一些症狀，驅使女士來做檢查。

在四萬多無症狀的女士當中，乳房造影發現異常，懷疑有潛在乳癌的，佔兩個百分點，需要跟進抽組織檢查，結果確診乳癌，每一千人就有7.8個，發現率跟國際標準相若。這些無症狀的乳癌患者，零期佔22%，第一期佔56%，第二期佔17%，第三、四期佔5%。

相比起來，有症狀的女士，乳房造影異常者佔十個百分點，每一千人就發現65個乳癌。零期佔5%，第一期佔33%，第二期佔38%，第三、四期佔23%。

兩者比較，無症狀乳癌患者明顯較早期，可以預見存活率會較高，病者的治療方法會簡單些，減少治療的痛苦，亦可減省治療費用。反觀晚期乳癌比率，有症狀發現的，是無症狀者的四倍。

2020年尾，香港癌症資料統計中心，發表了乳癌五年存活率的報告，整體達84%。按患者確診期數，五年存活率，第一期99%，第二期95%，第三期76% ，第四期30%。從這些數字來看，不難發現，發病期數是影響乳癌存活率的最重要因素之一，期數越高，存活率越低。

政府最新的乳癌篩檢指引，希望能喚起女性，就算無症狀，都應該作定期乳癌篩檢，不要等到有症狀才求醫，削弱自己的生存機會。

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電郵：pollycheung@hkbcf.org

張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人