美國駐港總領事館（總領事館）兩名職員本周一（15日）確診武漢肺炎，總領事館其後關閉，並須暫停簽證申請服務，以進行深層清潔；港府亦要求使館人員接受檢測。總領事館今（19日）公佈，所有人員經檢測後證實對病毒呈陰性反應，總領事館將於下周一（22日）重開，並恢復簽證申請服務及向美國公民提供服務。

美國駐港總領事館發新聞稿指，所有職員及相關人士經檢測後，證實對武肺病毒呈陰性反應。總領事館經諮詢衞生防護中心（中心）意見後，決定於22日重開，屆時將重啟簽證申請服務及提供予美國公民的服務。而早前受總領事館暫停服務影響的市民，將會陸續收到通知，安排新日期重新辦理其所需的服務。

確診職員辦公室續關閉至滿14日

總領事館又指，館內所有設施均已按中心及美國疾控中心指示消毒，但確診職員的辦公室會按中心指引，繼續關閉至14天屆滿。總領事館強調，使館人員重視疫情，並一直配合港府的防疫措施。總領事館又感謝衞生防護中心，就事件一直與總領事館保持緊密溝通及提供協助。

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