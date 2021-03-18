【本報訊】科興疫苗開打不足一個月，累計七人接種後死亡，打擊安老院舍長者及長期病患者接種意欲。首批獲安排接種疫苗的安老院舍，200多名院友中，僅15人同意接種，其中只有五人願意接種科興；協助長者預約接種的組織透露，近日出現退針潮，約一半長者希望取消預約。另有調查發現，近七成受訪市民不打算或未決定接種疫苗，更逾一成人「轉軚」拒絕接種。

社署接受本報查詢時稱，早前政府邀請首10間安老院舍接種疫苗，最快本月下旬開打，院友可選擇接種科興或復必泰，但拒透露目前同意接種院友的人數，以及選擇該兩款疫苗的人數，只稱於開始接種後適時公佈。

憂副作用送院 感染風險高

不過，首批獲安排接種的香港中國婦女會安老服務總監黃耀明向港台表示，該會安老院200多名長者，僅15人同意接種，形容反應相當不理想，其中更只有五人願意接種科興疫苗，其他人選擇復必泰，目前仍在收集意願，下周回覆當局。黃稱疫苗接種的負面消息，令不少家屬抱觀望態度，有家屬覺得目前長者留在院舍尚算安全，如接種後有發燒等要送院，擔心情況更不理想。

協助長者網上預約接種的社區組織協會，幹事連瑋翹昨表示，近期有一半長者希望取消預約，部份雖然想接種，但擔心身體不適合，因此決定先行取消，再諮詢醫生意見。他指出，長者沒有醫學判斷能力，未必清楚個人風險，部份市民沒有家庭醫生難諮詢意見，有長者甚至衝到急症室諮詢接種意見。

安老服務協會主席陳志育表示，近日接種疫苗後不適事故，對長者及家屬帶來心理壓力，估計接種比例未必很高。

政府疫苗專責工作小組成員、行政會議成員林正財承認，接種疫苗後不良反應事件影響院友接種疫苗的意欲，但指接種疫苗並非「鬥快」，可先讓院友或家屬觀察再作決定，而醫生到院舍接種前，會檢查接種者的身體狀況是否適宜打針。

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一成市民轉軚不接種

另香港病人政策連線日前受訪257名市民，當中61.5%人患長期病患，結果顯示接種疫苗發生連串事故後，35.8%人未決定接種及34.2%人不打算接種疫苗，僅19.1%人表示沒有改變意向，會繼續接種。有26.1%人會先諮詢醫生意見，有10.5%人更「轉軚」決定不接種疫苗。近九成人認為政府有責任主動調查接種人士的身體狀況和病歷。

該組織指結果反映市民期望政府為接種者進行接種前篩選，建議政府可在普通科門診或專科門診為覆診病人評估。

此外，衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨晚舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健會後表示，若本地確診持續減至單位數字及接種率達五成或以上，當局有機會考慮放寬某些社交距離措施。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，委員會初步認為，若所有探訪者及院舍員工已接種疫苗，而大部份院友亦已接種，有條件考慮放寬醫院及老人院探訪，但有待醫管局等討論。至於其他場所，例如是否所有餐飲業員工已接種疫苗，即可毋須規限營業，委員會並無具體建議。