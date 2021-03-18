馬英九回應人大修改香港選舉制度時表示，他覺得這是1984年鄧小平提出一國兩制以來，這個構想正式進入歷史，等於宣告一國兩制的死亡，他感到非常遺憾。

馬英九在2015年擔任總統期間，同習近平進行過一次兩岸領導人的歷史性會晤，那是台灣掌權者接受模糊的九二共識因而兩岸關係較好的時期。如果連馬英九今天都說這樣的話，那麼很難相信台灣還會有人相信一國兩制，以和平方式實現統一也已死亡。統一的唯一方式就是武統啦。

中國國台辦發言人朱鳳蓮前天回應說，望台灣有關政黨和人士能夠「拋開偏見，明辨是非」。

說鄧的一國兩制構想已經死亡，是不是「偏見」呢？

范徐麗泰說，「一國兩制」中的「兩制」，她認為是經濟制度，而不是政治制度。

鄧小平怎麼說呢？1982年他對戴卓爾夫人說：中國收回後「香港現行的政治、經濟制度，甚至大部份法律都可以保留……香港仍將實行資本主義，現行的許多適合的制度要保持。」

鄧小平1984年說，港人治港是「以愛國者為主體的港人來治理香港。未來香港特區政府的主要成份是愛國者，當然也要容納別的人，還可以聘請外國人當顧問。」「由香港人推選出來管理香港的人，由中央政府委任，而不是由北京派出。選擇這種人，左翼當然要有，盡量少些，也要有點右的人，最好多選些中間的人。」「多選些」的人，是否即「主體」呢？

愛國者的標準，鄧小平說：「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。只要具備這些條件，不管他們相信資本主義，還是相信封建主義，甚至相信奴隸主義，都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港。」

現在已經改為「愛國者治港」而不是「愛國者為主體」啦。而愛國的標準，港澳辦主任夏寶龍指出，中國共產黨就是「一國兩制」方針的創立者、領導者。因此愛國就不能反對創立和領導一國兩制的中國共產黨。愛國必須愛黨，應該不屬於「有點右」或「中間」的人吧。

鄧小平說九七後「可以罵共產黨，我們不怕他們罵。因為共產黨是罵不倒的」。現在香港「以言入罪」已經不是新聞；何桂藍「不接受限制言論自由作為保釋條件」卻受到網民一片贊嘆。

當然，真正的法律根據不是鄧小平說甚麼，而是《中英聯合聲明》和《基本法》。《中英聯合聲明》中國已經表示作廢了，《基本法》的一些規定也不是按字面條文解釋。比如22條、45條和68條，不是丟棄就是被解釋到面目全非。

馬英九是老一輩「統派」中的代表性人物。台灣年輕的「統派」、李敖29歲的兒子李戡可為代表。他最近接受BBC訪問，他說父親遺願是：「中國統一我是看不到了，你要替我實現它。」他受父親的影響，仍然支持兩岸統一，但他自己已經沒辦法說服台灣人相信中國當局會信守承諾了。

李戡為了「成為祖國的一部份」而放棄台灣大學去北京大學就讀。在2018年父親死後，李敖的書大部份在中國被禁，只選擇他支持統一的言論而查禁他關於自由主義的著述，「你讓我怎麼相信萬一真的統一了，共產黨會遵守承諾？」「他們會跟你講出一套理由，說他們沒有背棄承諾，是因為你這個不對，那個不對，所以我們才需要改變。我過去對這種詭辯可能還會有一點相信，但是現在我100%不相信。……我覺得問題都出在共產黨，不是出在被它指控的人身上。」這段話值得細味。

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李怡