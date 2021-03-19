雖然近日新增個案數字有所回落，但港府決定再收緊抵港豁免檢疫者檢測安排，明天（20日）起，有關人士在機場採樣檢測後，須獲陰性檢測結果後才可離開機場，並取消逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店等作為指定等候地點，換言之所有獲豁免檢疫人士，包括機組人員，都要在機場等候檢測結果。

取消逸泰居及天際萬豪酒店作指定等候點

政府今晚發稿稱，目前所有經香港國際機場入境的獲豁免檢疫人士，須接受「檢測待行」，即接受檢測並於機場，或指定地點包括逸泰居酒店，或香港天際萬豪酒店等候檢測結果。

發言人表示，鑑於現時在機場檢測等候結果的時間已縮減，且為減低獲豁免檢疫人士在等候期間可能接觸到其他人士的機會，故由明天（20日）起，政府將取消上述兩間酒店作為指定地點的安排，所有獲豁免檢疫人士（包括機組人員），均須在機場等候檢測結果。

衞生署已透過香港國際機場航空公司委員會，向所有航空公司通知有關安排。

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