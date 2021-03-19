47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件早前經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。其中吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷及王百羽繼續行使其每8天覆核保釋的權利，今早再於西九龍裁判法院申請覆核保釋，仍是由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理。惟甫開庭，5人表明放棄覆核申請，其中何桂藍、梁晃維、王百羽放棄8日後覆核權利，吳政亨、林卓廷則保留覆核權，兩人將於下周四再回到蘇官席前申請保釋覆核。

控方由律政司高級檢控官李庭偉代表。

【10:09】散庭。

何桂藍離開時向親友送出飛吻。

吳政亨、梁晃維、王百羽離庭時向公眾席揮手，其中王高舉雙手竪起拇指，不少旁聽人士揮手道別。

【10:08】5名被告均放棄今日保釋覆核申請，當中何桂藍、梁晃維、王百羽放棄8日後覆核權利，吳政亨、林卓廷則保留覆核權，兩人將於下周四再回到蘇官席前申請保釋覆核。

【10:07】甫開庭，總裁判官蘇惠德表示，上次要求保留8日保釋權利中的四名被告袁嘉蔚、黃子悅、吳敏兒及岑敖暉，決定放棄有關權利，今日不會上庭。而今天除了何桂藍外，其他被告均沒有律師代表。

【10:04】開庭。被告魚貫進入犯人欄。

已單獨囚禁18日的林卓廷進庭時眼神鎖定公眾席，雙手抱着一本厚書，向親友頻頻點頭。

何桂藍進庭時向公眾席舉V字手勢。

吳政亨、梁晃維、王百羽向親友點頭。

另外，徐子見今早亦於高等法院申請保釋，其保釋申請將由國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰處理。

47人之中，至今11人獲保釋，包括劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、李予信、施德來及何啟明。另外原獲蘇官批准保釋的伍健偉、譚文豪、郭家麒及張可森，經律政司覆核後，遭撤銷保釋，須繼續還柙至5月31日待案件再訊。

【案件編號：WKCC813/21、HCCP 126/21】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！