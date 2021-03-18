【本報訊】中美兩國高官昨先後抵達美國阿拉斯加州最大城市安克雷奇，進行拜登上台以來首次高層面對面會晤。有消息指，中方擬在兩天三場合共長達九小時會談中，要求美方撤銷特朗普時期制訂的對華制裁措施。中國駐美大使崔天凱揚言在香港、新疆、台灣等話題上沒妥協退讓餘地；美國國務卿布林肯則在訪問南韓時擺出強硬姿態，表明反制中國的「反民主行為」。外界料這場在冰天雪地舉行的會談難有實質成果。

央視報道稱，當地時間周四凌晨，由中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅率領的中國代表團抵達安克雷奇，參加為期兩天的中美高層戰略對話，美方參加對話的是國務卿布林肯和總統國家安全事務助理沙利文。安克雷奇下着雪，氣溫僅攝氏-13至-6℃。此前，布林肯先後到訪日韓與兩國外長會晤；總統拜登日前則在華府主持首次四國首腦網上會議，與日本、澳洲和印度首腦共商印太戰略。

中方擬提出取消制裁要求

《華爾街日報》引述知情人士稱，楊潔篪和王毅計劃在會上向布林肯和沙利文提出，促請美方取消特朗普任內對中國實體和個人實施的制裁和限制措施，包括限制美國企業向華為和中芯國際等中資科技企業銷售產品或服務的措施；對中共黨員、中國留學生和中國官方媒體記者的簽證限制，以及關閉中國駐休斯敦總領事館之舉。

若這些限制被取消或放寬，中方將會考慮取消對美方採取的相應反制措施。中方還計劃提議重建兩國的定期高層會晤，並借4月22日「世界地球日」全球領袖線上峯會機會，安排國家主席習近平和拜登會晤。中國還提議中美建立「疫苗護照」，用於驗證免疫證明，促進雙方人員交流。

不過，報道指出美方關注的事項，包括北京限制港人自由、在南海擴張海軍力量、對美國的盟友施加經濟壓力、侵犯知識產權及破壞網絡安全等，中國卻拿出不同的議程，「由此可以看出雙方裂痕之深、修復關係難度之大」。

布林肯和美國國防部長奧斯汀前天在首爾出席美韓外長防長「2+2」會談後再次批評中國：「中國正在利用脅迫和侵略，有系統地侵蝕香港的自治，削弱台灣的民主，侵犯新疆和西藏的人權，並在南海主張違反國際法的海洋申索。」他昨再呼籲包括韓國在內等盟友，有必要以統一方式反制中國的「反民主行為」。

白宮表明不意味有定期會晤

中美官方在會談前夕也大放冷風，先抵達安克雷奇的中國駐美大使崔天凱強調，在涉及中國主權、領土完整、國家統一等核心利益上，中方沒任何妥協退讓餘地。「如果有人認為中方這次帶着誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了作出妥協和讓步，那我會建議北京的同事們趁早取消這次旅行。」白宮新聞秘書帕薩基早前表示，這次會晤並不意味讓人們對美中雙方定期會晤產生期望。