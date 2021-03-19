去年母親節有網民發起「和你Sing」及「母親節行街」，到全港多個商場唱反修例歌曲及叫口號，結果有防暴警衝入商場，演變成嚴重衝突，逾200人被捕。其中有18歲學生與他人在旺角山東街把三袋垃圾置於行車路，隨即被一直跟蹤他們的警員制服拘捕。學生早前承認阻街罪，裁判官鄭念慈今接納辯方求情，指被告犯案出於衝動，行為愚蠢，判以120小時社會服務令。

辯方今為被告求情時指，已向被告解釋指社會服務令等同監禁，懇請法庭讓被告在毋須還柙的情況下完成文憑試，給予機會反思，讓他重回正軌，回饋社會。

鄭官今指，被告的社會服務令報告內容正面，被告坦白承認有悔意，相信已深刻反省和不會再犯。而且被告在稍後將要應付公開試，判處非即時監禁式刑罰較理想，認為判被告接受120小時社會服務令較為恰當。

辯方上次求情稱被告是一時愚蠢、衝動和魯莽犯案，而案件會留案底，成為其人生不可磨滅的污點，盼法庭考慮過去兩年的社會環境給予輕判。惟鄭官當時指被告身穿黑衣、戴面罩，不認同是衝動犯案。

被告18歲被告周天浩，早前承認在公眾地方造成阻礙罪。控罪指，他於去年5月10日在山東街遺下三袋垃圾。案情則指，便衣警當晚9時半在山東街巡邏，看見當時身穿黑衣及戴了黑色面罩的被告與兩名男童在後巷出現，其後在山東街59號對開各把一袋垃圾放在行車路上。

【案件編號：KCCC2819/20】

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