【7.21白衣人案】

【本報訊】7.21白衣人暴動案昨審至第19日，控方完成播放所有片段，法官葉佐文庭上欲辨認各被告身材容貌，要求他們脫掉西裝外套、眼鏡和口罩，在犯人欄外轉身，頭也上下左右郁動。主控周天行一度要求爭議身份的第八被告蔡立基笑着「𠵱起棚牙」，反被蔡要求「你做一次畀我睇下」。案件押後至下周一，預料法庭屆時將裁定表面證供是否成立。辯方透露若表證成立，向市民揮動粗身木棍、其後突然暈倒的「飛天南」吳偉南極可能自辯。

控方昨分別播放與第五被告鄧懷琛（60歲）及第六被告「飛天南」吳偉南（57歲）相關的片段。片段所見，被指為鄧懷琛的男子在英龍圍牌坊附近，從後捉住一名身穿白底黑間條恤衫人士，遭現場人士勸阻。其後鄧在雙方衝突期間，持幼身棍狀物向市民揮打，又被拍到在J出口外持枴杖，與站內人士對峙；鄧穿過半開捲閘進入西鐵站，最後在約凌晨12時32分離開。飛天南則在英龍圍與市民對峙，雙方有推撞，有市民高舉雙手；雙方其後衝突，吳用粗身木棍向市民揮打，片段以吳突然暈倒在地作結。

「飛天南」或出庭自辯

控方播放所有片段完畢後，葉官邀請各被告逐一步出犯人欄，脫下西裝外套、眼鏡及口罩等物品，並要求他們360度轉身及上下左右擺動頭。其間主控官周天行要求第八被告蔡立基（40歲）「𠵱起棚牙」，蔡應要求張開嘴巴，周指示：「要笑嘅。」蔡語帶不耐煩謂：「你做一次畀我睇下。」周迅速脫下口罩示範，蔡再度演示，周便沒進一步要求。

此外，次被告黃英傑（48歲）的大狀引用片段指，黃當時原是走向入閘方向，惟途中有人拍打閘機，他才轉向走到出閘位置指罵：「你議員嚟㗎，嚟搞事！」大狀又指，有人向黃投擲水樽，但他僅有指罵沒有向對方掟物件。葉官最後問各辯方大狀，若案件表證成立，被告會否出庭作供。代表「飛天南」吳偉南的大狀透露，吳「極有可能」出庭自辯，並會有兩至三位辯方證人講述吳未到場前的活動。聆訊下周一續審。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20