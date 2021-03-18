【本報訊】身兼中央港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正早前公開表示，香港必須解決包括房屋問題在內的深層次矛盾，被視為北京「開刀」訊號，建制派立法會議員謝偉俊昨於立會提出動議，減少填海阻力增加土地供應，他發言時警告在土地問題上別只懂捍衞自己利益，否則只會令北京再出手「重鎚打擊香港」。

觀塘填海動議遭建制反對

謝偉俊提出議員議案，要求修訂《保護海港條例》及落實觀塘避風塘填海工程，減少日後填海的阻力，增加土地供應。雖然立法會現只餘建制派，但謝的議案亦不獲支持，議案在民建聯、工聯會及自由黨反對下被否決。

謝批評有大黨派連研究和探討也不支持，難怪讓人覺得政府不作為，連身為政府的忠實聯盟和建制黨派都在拖累政府解決土地問題，成為破壞及阻止香港前進的絆腳石。

謝偉俊直指，早前北京在政制問題上「重鎚打擊香港」，是中央替特區政府reset（重新設置）香港選舉制度，警告如香港解決不了土地問題，中央或會再次出手，他直言香港應自己改善土地和房屋問題，「我哋唔希望中央再插手，好似政改咁監住我哋政府做。」

他又警告個別界別或團體，如果在土地問題上只懂過份強調自己利益，影響全港市民福祉，到時只會迫令北京再出手，「呢個只會導致北京政府再次出手重鎚打擊香港，希望大家引以為鑑。」

發展局局長黃偉綸表示政府遇事不避，但要評估不同建議優次，於觀塘避風塘填海會減少船隻避風泊位的供應，運房局亦認為難以在維港之內找到合適的替代水體作避風塘之用，亦可能延誤啟德的發展，影響土地供應。