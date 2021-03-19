武漢肺炎令全球旅遊業陷入冰封狀態，雖本港疫苗在多宗死亡個案陰霾下，接種率不佳，但旅遊界立法會議員姚思榮今早在電台節目表示，本港現時有條件去探討「疫苗護照」，而香港與新加坡早前已達成「旅遊氣泡」的共識，相信若果本港疫情穩定，最快可以與新加坡試行免檢疫通關。

姚思榮預計，若能恢復與新加坡通關，可以考慮優先讓已接種疫苗的市民通關，而本港去年與新加坡已達成「旅遊氣泡」共識，本身已有基礎，雙方要遵守核酸檢測和安裝追蹤程式等條件，現時可以加入接種疫苗作為條件，形容會更保險。姚指商經局現正積極探討，亦相信不少國家對「疫苗護照」都採取積極態度，

被問到不同地方會否只承認不同的指定疫苗，姚思榮說不擔心，稱相信不少國家不會因為疫苗而影響經濟。香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則表示擔心，亦有會員現時暫不接種疫苗，希望待更多國家對哪種疫苗有共識，或世衛會否提供更清楚的指引等，才決定接種哪一種，以免影響日後出遊營商。

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