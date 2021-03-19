政府委託的私營化驗承辦商華大基因又出錯，食物及衞生局晚上公佈，在昨日定期查核武漢肺炎檢測系統數據時，發現華大基因在上載陰性檢測結果時出錯，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊。事件涉及2月28日至3月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本。今次錯誤輸入資料為華大基因兩星期內第二次同類型事件，食衞局稱已向華大基因發警告信，如短期內未改善，會有進一步行動。本報已向華大基因查詢，正待回覆。

輸入日期時出現人為錯誤

據食衞局了解，相關樣本早於3月上旬已完成檢測，所有結果均為陰性，但有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，令系統未能適時向相關市民發送檢測結果短訊。局方已要求化驗承辦商覆核相關檢測結果，並修正登記資料。個別市民會經電話短訊收到系統自動發出載有早前檢測的結果。

食衞局強調，事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦沒有遺失檢測人士的資料，但對受影響的市民造成不便，表示抱歉。

3月至今出現兩次同類型事件

今次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，本月7日，醫管局接獲華大基因通知在處理樣本瓶編號時出錯，向市民發放電話短訊載有錯誤的樣本瓶編號，令他們未能於系統下載檢測紀錄，涉及103人。食衞局指接連出錯情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施，如情況於短時間內沒有改善，會按合約作進一步跟進行動。食衞局亦正審視電腦系統的設計及與各化驗承辦商商討，加強防範錯誤輸入資料。

除了上述兩事件，華大基因亦曾被揭化驗結果出錯，食衞局2月公佈，覆檢華大的檢測結果時，發現有16宗判斷為初步陽性的樣本，衞生署再驗卻呈陰性，出錯原因包括人為錯誤及試劑污染，但食衞局當時沒有作處分。

華大基因前身為北京基因組研究所，1999年成立，總部位於深圳，該公司去年獲特首欽點包攬全民檢測，之後又不經招標承辦各類群組檢測，透過承辦檢測服務賺錢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！