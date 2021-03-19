中共大力棒打香港選舉制度後，這邊廂被打壓的民主派政團忙於成立委員會研究國情、舉辦退修會思考未來路，那邊廂的建制陣營卻對未來路向莫衷一是，開始藥石亂投，有建制中人更形容，「（建制派）大家都好似蒙住眼去跑步咁，唔知跑去邊」。

「造王者」角色不再

人大通過「完善」香港選舉制度已一個星期，雖然新選舉制度詳情有待人大常委會敲定，再由港府修例落實，但大方向已經有眉目。特首選委會內，傳統商界、精英的「造王者」角色不再，立法會內，建制派政團覬覦的直選議席勢必減少。

有建制派中人指，近日建制派不同政團，除了一貫顯示自己「忠誠」的舉動，例如炮轟民主派、在民間「抽秤」疑似不忠誠的行為外，不少人亦紛紛在民生問題上「出謀獻策」，以凸顯自己並非「廢物」，例如頻頻與港府官員溝通、提出意見，尤其是港人關注的土地房屋問題。

料下一步將向土地埋手

有另一位建制派人士就向八方明言，中央處理完香港的政治問題後，就會從土地房屋問題入手，解決香港深層次矛盾，例如要求港府開拓郊野公園、新界棕地。這位建制派人士直指，北京連選委會內的地產商都「敢郁」，房屋問題上照樣可在地產商頭上動土。

不過早前提到的建制派中人則表示，其實議會內的建制派只是「蒙住眼去跑步」，到底北京處理完政治問題後的一步是甚麼，無人知曉，始終「西環」還未表態下旨，故為求保住議席的建制派只能各出奇謀、爭取表現，但求博君一笑。

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