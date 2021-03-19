警方前年7月7日驅散九龍區大遊行示威者期間，一名曾任警務人員的六旬司機，將的士橫泊在彌敦道行車路，阻止警方推進防線，其間拒絕按警員指示駛走車輛，並涉踢警員。的士司機早前因襲警及阻差辦公被判監6個月，他原定今天就定罪及刑罰上訴，但開庭後表示放棄上訴，即時入獄服刑。他親筆寄語手足「記住堅持」及「加油」。

曾任警察的上訴人張錦運（68歲）今穿涼鞋步入高等法院應訊。他對《蘋果》記者手寫了幾句打氣說話，寫道「謝各位手足，記住堅持！加油」，署名為「張錦運，逆權司機」。

被問有甚麼說話向香港人講，張無奈謂「仲有乜好講吖，係咪？你睇下黎生！」他稱自己頂得住，反叮囑記者保重身體。

被告早前被裁定阻撓在正當執行職務警務人員及襲警兩罪成立，控罪指他於去年7月7日在彌敦道創興廣場外故意阻撓高級警司A及高級督察B，並且襲擊警長C。另外他於審訊前承認同日酒後駕駛。

【案件編號：HCMA344/20】

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