47人因參與民主派初選被控「顛覆國家政權罪」，當中僅11人獲淮保釋，其餘人士繼續被還柙，早前提出保釋覆核的5名被告今亦宣告放棄申請。而在荔枝角收押所外，今早繼續有親友探望被囚人士，包括民主黨前主席劉慧卿、前會計界立法會議員梁繼昌、「長毛」太太陳寶瑩、劉頴匡女友黃于喬（Emilia）和沙田區區議員陳兆陽。

劉慧卿今早約8時偕同梁繼昌到收柙所探望黨友胡志偉，離開時表示胡「好精神，（狀況）好好」，欲透過她鼓勵支持者，「出面撐得住，牆內嘅人一樣撐得住嘅」，她對胡抱正能量感到高興，「咁我哋一定要撐啦」。梁亦指，胡是他的中學同學，探望時亦感到胡有精神，亦因作息定時，多了很多時間閲讀，「佢話鍾意睇啲學術性嘅文章，希望朋友們多啲寄俾佢睇」，他亦已訂閱《蘋果》。

長毛收信多 謝支持者關心

陳寶瑩説，長毛向她表示在獄中收到很多市民來信，很感謝支持者的關心，現時身體健康各方面都沒問題，「叫大家唔使擔心佢」。而今早探訪時，她亦感到長毛精神狀況好，但因牽涉其他案件近期需頻頻上庭，「佢早出晚歸，所以仲未見到福利官」，部份物資仍未趕及申請，又指早前「連『放風』都冇時間」，暫未有機會在牆內碰見其他被告。

劉頴匡感激球迷港超聯賽高叫「撐手足」聲援

黃于喬説劉頴匡精神算飽滿，「雖然喺入面，成日自己一個，又悶」，但總算培養了早睡早起的習慣，讚揚他今日罕有地留意到她髮型有轉變。她説，劉即使在囚亦盡力緊貼時事，十分關注同案被告的保釋覆核申請，希望自己不會和社會脱節。

同行的陳兆陽説，劉在獄中閲報時留意到有球迷在港超聯賽進行到47分鐘時，拍掌高叫「撐手足」 聲援他們一眾被告，十分感謝港人支持和持續關注，「我都同佢講咗今晚會有場大戰（傑志迎戰東方龍獅），可惜佢睇唔到，希望香港人繼續支持佢哋」。他又引述劉慨嘆，希望離開收押所後香港仍然有「港超」，「唔好變咗大灣超」。

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