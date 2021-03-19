特首林鄭月娥前日下令，要立法會「偷步」設立小組討論閹割香港選舉制度。建制派把持的立法會內務委員會，今日就大比數通過成立委員會，在人大常委會敲定如何改制前先作討論。非建制派議員斥責建制派的做法「兒戲」。

林鄭昨日已去信立法會主席梁君彥，表明為配合北京落實新選舉制度，妥善安排和舉行未來3場重要選舉，建議內會先成立小組委員會，討論人大「完善」香港選舉制度的《決定》。然後待人大常委會修改完《基本法》附件一、二，港府向立會提交有關修例草案後，小組委員會便可「轉成」法案委員會。

多名建制派發言力挺有關建議，身兼行政會議成員的經民聯林健鋒率先表態支持，指立法會應分清楚工作的「緩急先後」，把握時機做好前期工作，有助政府日後就《決定》進行本地立法。自由黨邵家輝就形容，人大《決定》已提供一個「大框框」，立法會可就《決定》的基本方向作討論；建制派何君堯亦指，坊間關注新設的資格審查委員會的機制，認為有需要就此先作討論。

鄭松泰憂淪「意見表達」

不過熱血公民鄭松泰指出，是次人大《決定》影響全港700萬人，雖然議題有逼切性，但在未有具體法律條文作參考依據前作討論，屬「兒戲」做法，憂慮小組在未有人大的最終修例內容下，淪為各政黨之間的「意見表達」。

建制派謝偉俊即批評鄭松泰「心目中完全冇『一國兩制』嘅概念」，直指人大的《決定》是嚴肅的法律文件，「除非佢係當『一國』嘅《決定》唔係一個重要、嚴肅嘅《決定》」，續指議會可先就政策的大方向先作討論。最後成立委員會的建議在建制派支持下，以37票贊成、1票反對通過。

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