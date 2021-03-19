本港今日（19日）新增13宗確診個案，其中一宗無源頭個案患者，是住藍田平田邨的62歲家庭主婦，經常會帶丈夫和孫兒到「隔籬邨」的啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶。她本月7日、8日、10日都曾到訪，惟本月9日開始感到不適，意味發病後亦曾到該茶樓飲茶，其一名子女和一名曾與她接觸的街坊亦初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者與家人同住在平田邨平仁樓，本月9日起不適，經常到啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶，本月7日、8日、10日都曾到訪。她會與丈夫及仍是嬰兒的孫兒前往，其間會與餐廳職員及鄰居接觸及聊天。

張指，該間食肆要大清洗及強制檢測，曾與患者接觸過的人士都要送往檢疫。她的一名子女及一名曾與她接觸的街坊亦初步確診，其居住大廈亦要強制檢測。她又說，一般在餐廳內都不會戴上口罩，故此與患者有傾談過的員工及街坊都會被送往檢疫。

張竹君：未見群組爆發

張稱，該名確診者有安裝「安心出行」應用程式，衞生防護中心正聯絡有關人士，惟暫時追蹤到的個案都與確診者有過接觸，非互不認識者，故認為未見該餐廳有群組爆發。

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