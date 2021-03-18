【本報訊】專業教育學院（IVE）行政助理被指於前年6.12，在住所內多次使用電腦入侵警方內聯網系統，事後被控不誠實取用電腦及刑事毀壞等三罪，他不認罪受審。裁判官鍾明新昨日裁定被告所有罪名不成立，接納辯方指警方的網頁簡單兼保安級數低，不能排除被告瀏覽網頁只是為查證其真偽。

鍾官裁決時引述控方兩名專家證人盤問下指，無證據證明被告瀏覽網頁時下載量，或被告能從中獲得多少資料。控方指被告曾按下「重新載入」，間接支持被告曾指網頁下載速度慢的說法。

接納網頁保安級數低

鍾官又接納辯方所指有關網頁設計簡單，保安級數低，例如進入時只需輸入用戶名稱及密碼，毋須輸入更多資料。證據亦顯示通訊平台Telegram的一個「612戰術公海」群組，曾有數百人討論有關事情，被告曾成功進入網頁，後遭網頁強制登出；若被告知道成功進入方法，理應再度嘗試，但他沒有。

鍾官又認為即使被告曾進入其他政府電話網頁，亦不能排除被告所言，只希望與政府網頁內容作比對，以查證網頁真偽；加上警方內聯網亦未有因此受影響至不能運作，故裁定所有罪名不成立。早前被告出庭自辯時曾指，網上貼出涉案內聯網的登入賬戶及密碼極為簡單，故他當時認為不可能是警員的真正個人密碼，因「即使係中小學內聯網，（學生）獲得密碼後，老師嘅第一件事都係叫你改密碼」，在好奇心驅使下他才進入網頁。

被告梁柏穎（25歲）被指於前年6月12日為不誠實地使自己或他人獲益，取用及企圖取用香港警察內聯網「Point From Home」服務的電腦伺服器。他另被控一項刑事毀壞罪，作上述兩罪的交替控罪。

案件編號：WKCC1715/20