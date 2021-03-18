【本報訊】教育資助委員會將就新一輪學額分配計劃向教育局提交建議，有傳媒報道指，教資會發信列明計劃的最新指標，政府要求資助大學將港區國安法教育列為必修。教資會主席唐家成昨日未有正面回應新指標的內容是否屬實，僅稱信件內容屬機密。教協會長馮偉華擔心院校或為競逐學額，在課程上將增加大量國安內容，「大家爭相討好，甚至揣摩政府想做幾多嘢」。

教育局長楊潤雄早前稱，已與數名資助大學校長會面，商討如何在校內推行國安法教育。立場新聞昨日引述消息指，教資會就2022至2025年度學額分配計劃向院校發出「啟動籌劃信件」（Start Letter），列明宏觀規劃指標，當中要求將港區國安法、憲法及《基本法》教育列為必修，楊潤雄更有出席上月討論有關議題的教資會會議。消息人士透露，信件或會上均沒有提出具體建議，例如是甚麼形式納入必修，亦沒有提出任何有關教授時數、內容的具體準則。

馮偉華憂各校爭相討好

根據現行機制，八大每三年需預留約5%一年級學士學位學額，由教資會按照各大學提交的學術發展建議書將學額重新分配。教資會向院校發信，列出下一個三年期的政策及撥款目標，以及由政府訂定的宏觀規劃指標，包括對特定界別或專業的人力需求。

教資會主席唐家成回覆時指，上述信件內容屬機密，又稱因「做緊呢啲工作要好緊密」，故暫不便評論。

教協會長馮偉華表示，獲分配學額多寡會影響大學資源，擔心院校為了競逐學額而在課程中增加大量國安內容，變相減少學生學習其他知識的時間，「大家爭相討好，甚至揣摩政府想做幾多嘢」。馮又指，過往政府訂定的宏觀規劃指標大多是建議增加與職業相關的實習，他從未聽聞在指標中「指定要教啲咩」。

教育局表示，教資會計劃年底向政府提交該三年期的撥款建議，由於規劃工作正在進行，不會評論揣測性報道；但強調各院校均有責任開展國安教育，局方正在保障學術自由及院校自主的原則下，與各大學保持溝通，以確保大學履行有關維護國家安全的法律責任。

教資會亦拒絕評論，稱需對信件內容保密，以確保規劃工作公正嚴謹。本報向八大查詢，惟截稿前未有回覆。

國安教育無孔不入。教育局上月已向全港學校發通告，公佈國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。按當局《國家安全：學校具體措施》指引，要求學校設立相關工作小組或委任專責人員負責統籌，以落實與維護國家安全及國家安全教育相關的措施。